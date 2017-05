La Vella regala el castell de nou pisos a Sant Anastasi

Arribats a l'equador del mes de maig ja no hi ha marge per rodatges i provatures, la major part de les grans formacions ha posat la directa aquest cap de setmana i la Colla Vella dels Xiquets de Valls no n'ha estat l'excepció. Els vallencs s'han apuntant el seu primer tres de nou amb folre de l'any a la plaça de la Paeria de Lleida, esdevenint així la segona colla en completar una estructura d'aquest nivell enguany.



La presència de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la diada de la festa major de Sant Anastasi era una garantia de nivell. L'avinentesa ha fet que la capital del Segrià esdevingués l'escenari ideal per dur-hi el primer salt de gamma. Després de descarregar fa quinze dies el primer cinc de vuit de la temporada, i amb els Castellers de Vilafranca anunciant la millor diada de Fires de Maig imaginable, el tres de nou amb folre vallenc no podia esperar. Els rosats han atacat aquesta estructura en la ronda central de l'actuació i l'han acompanyat del seu segon cinc de vuit i del dos folrat.



La colla local, els Castellers de Lleida, ha arrodonit una gran actuació en estrenar d'una sola tacada el cinc i el set de set. Si bé aquest segon castell s'ha fet efectiu en el segon intent, els ilerdenses han fet un salt de gegant en la seva temporada en arrodonir per primer cop enguany una actuació amb tres estructures de la gamma alta de set; fins al moment només havien completat els bàsics, tres i quatre, i el quatre amb el pilar, construcció amb la qual han tancat el seu repertori avui.



L'altra colla convidada a la festa major de maig era la dels Moixiganguers d'Igualada. Els morats ja havien descarregat aquesta temporada tant el quatre de vuit com el dos folrat però encara no havien dut a plaça el tres. Gestionant els seus recursos, els igualadins han decidit centrar els seus esforços en aquesta estructura, aparcant el segon dos folrat de l'any per més endavant. Després d'un intent desmuntat, l'han pogut fer seu, tot segellant la primera clàssica de castells de vuit.



Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d8, 3d9f, 2d8f, 2 P5, 2 P4 (2)

Castellers de Lleida: 5d7, id 7d7, 7d7, 4d7a, V5

Moixiganguers d'Igualada: 4d8, id 3d8, 3d8, 2d7, V5