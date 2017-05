L'agenda castellera pendent del referèndum català

260x366 Els Minyons completen el tres emmanillat al parc de Sant Jordi / CÈLIA ATSET Els Minyons completen el tres emmanillat al parc de Sant Jordi / CÈLIA ATSET

Ahir es va fer públic que una de les dates que el Govern de la Generalitat estudia per convocar el referèndum és l’1 d’octubre del 2017. Aquesta data es postula com una de les més probables per acollir l’efemèride, i pel món casteller no és pas una data qualsevol.



Tots els anys parells, el primer cap de setmana d’octubre el món casteller es reuneix a Tarragona per celebrar el Concurs de Castells de manera biennal. Durant dos dies, la ciutat es tenyeix de camises de tots colors, faixes, pantalons blancs, i la Tarraco Arena Plaça es converteix en un formiguer ple d’il·lusions, reptes i ambició. Els castellers respiren alleujats, doncs, perquè una de les cites democràtiques més importants de l’era a Catalunya cau en any senar i per tant no coincidirà amb una de les cites més esperades del món casteller.



Però no tot el món casteller pot pensar el mateix, ja que si bé la data no coincideix amb el Concurs biennal de castells sí que ho fa amb una diada de grans dimensions: la Nova Atenes, organitzada pels Minyons de Terrassa al Parc de Sant Jordi. Aquesta actuació, que va veure la llum per primera vegada fa dos anys, s’organitza també de manera biennal els anys imparells, i va néixer amb la intenció de marcar una nova cita en el calendari casteller anual. Els Minyons van apostar fort la darrera edició, i això la va convertir en la plaça que més ràpid va cedir el títol de plaça de nou a plaça de deu: va trigar tant sols una sola ronda. Els Castellers de Sants, una de les colles convidades, van descarregar el primer castell de nou que s’hi veia, el tres de nou folrat, i tot seguit, els Minyons de Terrassa, després d’un intent desmuntat, van descarregar-hi el tres de deu amb folre i manilles.



Enguany els malves han mantingut la intenció d’oferir un cartell envejable, amb les millors colles del panorama casteller, per atraure l’atenció de castellers i aficionats: repeteix la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ja va assistir l’any 2015, i s’hi estrenen els Castellers de Vilafranca. L’alçada de temporada i la competitivitat prometen una diada de màxims en què de ben segur les colles oferiran les seves millors cartes.



Altres cites d’aquell dia seran, entre d’altres, la diada dels Marrecs de Salt per la Fira del Cistell juntament amb els Castellers del Poble Sec i els Sagals d’Osona, i la festa major de Lleida, per sant Miquel, amb els Castellers de Lleida i els Capgrossos de Mataró. Un cop es confirmi la data del referèndum, ja només caldrà organitzar-se per poder arribar a totes les cites que s’acumulen aquell dia, o bé veure si, com va passar fa tres anys, les colles decideixen modificar les seves agendes per facilitar la participació als seus membres.