La temporada de castells de nou pisos s'avança gairebé un mes

La plaça de Sant Joan, a pocs metres de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, ha viscut aquest migdia la primera construcció de nou pisos de la temporada, la més matinera de la història a banda de l'excepció viscuda a la diada de les Decennals vallenques el 2001. Els Castellers de Vilafranca han completat el tres de nou amb folre en la tercera ronda de la diada castellera del Dia del Graller.

Vilafranca ha gaudit d'una matinal en la qual el so de les gralles ha compatit protagonisme amb els castells. La vint-i-quatrena edició del Dia del Graller ha tornat a comptar amb la participació dels Castellers de Vilafranca, que han alçat les seves construccions durant les pauses del concert final de l'esdeveniment.

Els verds han iniciat la seva exhibició descarregant el nou de set amb un sol enxaneta i apuntant-se el seu segon dos de vuit folrat de l'any. El castell central de la seva exhibició ha estat el tres de nou amb folre que, enguany, ha arribat gairebé un mes abans que el més matiner de l'any passat, protagonitzat pels Minyons de Terrassa a la diada de Sant Jordi, i que ja suposava un rècord sense precedents. Només l'any 2001 s'havien vist castells de nou pisos abans d'aquesta data, gràcies a la diada de la Candela a Valls al gener, on les colles locals van decidir allargar els assaigs de la temporada anterior per iniciar el curs atacant objectius de luxe.

Nerviós per la part alta, el tres de nou dels verds s'ha completat sense ensurts i anuncia un nou any d'èxits castellers. Han arrodonit la seva actuació descarregant el tres de set aixecat per sota i el quatre de vuit.

Castellers de Vilafranca: 9d7, 2d8f, 3d9f, 3d7xs, 4d8, P5, 6 P4 (1 carregat)