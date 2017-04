betevé amplia la seva aposta castellera

Amb la renovació de la imatge corporativa de betevé, la televisió i la ràdio pública de la ciutat de Barcelona renoven també el seu espai casteller. El programa ‘BTV castells’ es reinventarà sota el nom ‘Fem castells’ i ampliarà l'equip habitual i la seva durada. La versió televisiva torna a la graella el proper dilluns 8 de maig, presentada per Rafel Lujan i amb la incorporació de la periodista Meritxell Hernández. A més, la integració de betevé a la plataforma digital de Movistar ampliarà la frontera potencial d'espectadors. Abans, però, arribarà la primera tertúlia radiofònica de la temporada, que torna dijous 27 d'abril al 91.0 del dial, presentada per Efren Garcia.



betevé renova la seva aposta pel fet casteller i ho fa amb decisió. Com les colles de la ciutat, la televisió municipal ha estat la primera en posar-se en marxa, oferint la transmissió íntegra i en directe de la diada de Santa Eulàlia. La producció, dirigida per Gabriela Grífol, va comptar aquest any amb una càmera zenital que va fer possible que els espectadors visquessin la jornada amb tot luxe de detalls. A peu de plaça va estrenar-se Meritxell Hernández que repetirà l'experiència castellera incorporant-se a l'equip del ‘Fem castells’.



El programa televisiu tornarà a la programació després del pont del primer de maig i s'emetrà tots els dilluns a partir de les sis de la tarda. La cadena repetirà el programa en diferit cada dimarts al matí.



Les veus dels protagonistes del món casteller a la ciutat de Barcelona tornaran a donar-se cita al 91.0 cada dijous a les vuit del vespre a partir del proper 27 d'abril. La tertúlia radiofònica ampliarà enguany la seva durada que passarà dels trenta als quaranta minuts i integrarà durant la temporada alguna sorpresa encara per desvetllar.



La incorporació de betevé a la nòmina de canals de Movistar Plus completarà la presencia de la cadena barcelonina a les plataformes digitals afegint-se així als continguts castellers que ja oferien els canals de la Televisió de Catalunya i La Xarxa Televisions. La televisió municipal de la ciutat comtal se situa al dia número 160 i ofereix la mateixa programació que es pot trobar a la TDT en el pla de Barcelona.