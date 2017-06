El bon temps multiplica les estrenes castelleres del cap de setmana

260x366 Els Moixiganguers d'Igualada han igualat la seva millor actuació i han descarregat el dos de vuit amb folre / EFREN GARCIA Els Moixiganguers d'Igualada han igualat la seva millor actuació i han descarregat el dos de vuit amb folre / EFREN GARCIA

El cap de setmana casteller ha arribat un cop més carregat de novetats. Després d'un inici de temporada en el qual les colles han anat acostant-se al seu millor nivell, entrem en una fase important per a la major part de formacions del panorama. L'ascens de les temperatures als termòmetres de tot Catalunya ha sigut tota una crida a files per als castellers, que estan més habituats a la xafogor estiuenca que al fred hivernal. Fora de la zona tradicional només queda un mes i mig per aturar l'activitat per vacances mentre que al camp de Tarragona i zones pròximes és l'hora de començar a treballar de debò.



Dissabte a Valls els Castellers de Vilafranca van protagonitzar un espectacular salt de gamma en completar els dos primers castells de gamma extra de la temporada, el 3 de 9 amb folre i agulla i el 2 emmanillat. També a la plaça del Pati s'hi van viure dues pujades més de nivell, la de la colla amfitriona, la Jove Xiquets de Valls, i la dels Castellers de Barcelona. Les dues formacions van atacar els primers 3 de 9 amb folre del seu marcador particular enguany, si bé el vallenc va fer llenya després de l'aleta. Els diables vermells també van coronar el 4 de 8 amb el pilar per primer cop aquesta temporada, mentre que els barcelonins van descarregar el 2 de 8 amb folre, una construcció que no descarregaven des del 17 de maig del 2015, temporada en la qual només van conquerir-lo un sol cop. Els Moixiganguers d'Igualada van celebrar-hi la tripleta de castells de 8 més matinera del seu historial i el cinquantè 4 de 8 del seu repertori particular, mentre que els Nens del Vendrell van lluitar a capa i espasa per descarregar el primer pilar de 6 de l'any.



L'altra estrena important de la jornada de dissabte va tenir lloc al País Valencià. La Colla Jove Xiquets de Tarragona feia d'Algemesí una nova plaça de castells de 9 i ho celebrava exhibint-hi dues estructures inèdites a la ciutat, el 5 de 8 i el primer 4 de 8 amb agulla que descarrega la formació tarragonina aquesta temporada.



Aquest diumenge a Berga, els Minyons de Terrassa han aprofitat la cita de la diada dels Quatre Fuets per alçar un pis més el seu espadat, i s'han apuntat així el primer pilar de 7 amb folre malva de la temporada. Els Bordegassos de Vilanova ho han aprofitat per estrenar el 4 de 8 i la colla local, els Castellers de Berga, també han fet un pas endavant, en descarregar el seu segon castell més important, el 2 de 7, i en recuperar per al seu repertori el 7.



La Trobada de Colles de l'Eix també ha aportat estrenes en un dels caps de setmana més prolífics de l'any. Els Marrecs de Salt segueixen mostrant una gran projecció, avançant terminis en cada nova construcció. Aquest cop li ha tocat al 5 de 8, el més matiner del seu historial, ja que no l'havien atacat mai abans de la seva diada de festa major, que té lloc a finals del mes de juliol. Els gironins han provat també el pilar de 6, si bé no ha arribat a bon port. Els Sagals d'Osona s'han apuntat a la festa descarregant el primer 3 de 8 del curs i els Tirallongues de Manresa el primer 2 de 7 de l'any, l'estructura més important que han descarregat mai els del Bages.



Els qui han aprofitat més bé l'aniversari dels Castellers de Sabadell han sigut la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i la colla dels Castellers de Sant Cugat. Els tarragonins han descarregat el primer 3 de 8 de l'any a 100 quilòmetres de casa, mentre que els Gausacs han coronat el seu primer pilar de 6 de la temporada. Els Castellers de Sant Cugat només havien portat el gran pilar a plaça en dues ocasiones el 2015: un d'ells va quedar en intent i l'altre el van aconseguir descarregar.



Si bé no ha arribat a bona fi, cal destacar que la Colla Castellera Jove de Barcelona ha provat aquest diumenge per primer cop el 4 de 8 en la diada de la festa major de Sant Gervasi. Els de la camisa bordeus han fet llenya en un primer i molt prematur intent; amb els quints col·locats, el quatre s'ha ensorrat. S'han atrevit amb un segon intent, si bé l'han decidit desmuntar també abans d'hora.



Els primers castells de 7 dels Minyons de l'Arboç, aquest dissabte, van servir perquè la colla completés la primera clàssica de 7 de la temporada. Per sota de la marca dels 7 pisos, els Castellers de Caldes de Montbui s'han apuntat aquest cap de setmana el primer 5 de 6 del curs, els Vailets de Gelida, els Castellers de Tortosa el 4 amb agulla i els Laietans de Gramenet han coronat el 5 de 6.