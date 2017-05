La canalla, protagonista de les campanyes castelleres

260x366 Els Xicots de Vilafranca organitzen la 2a edició de la "Pluja d'enxanetes" Els Xicots de Vilafranca organitzen la 2a edició de la "Pluja d'enxanetes"

La canalla d’una colla és una part essencial en la construcció de les torres humanes: de la seva decisió i convenciment depèn l’assoliment final de la fita. Si bé és la cirereta d’un esforç col·lectiu, les colles són conscients de la importància de l’equip de la canalla, i per això dediquen esforços i recursos a millorar-lo, no només durant l’assaig, sinó també fora del local.



És per això que aquests dies diverses colles organitzen jornades per a la captació de nous integrants o per millorar la visibilitat entre el públic infantil i familiar dels seus barris o municipis. Els Xicots de Vilafranca, per la seva banda, organitzen el proper 6 de maig la segona edició de la “Pluja d’enxanetes”, una gimcana castellera per a nens de 6 a 12 anys, que girarà entorn del lema casteller: força, equilibri, valor i seny. L’activitat, per a la qual caldrà inscripció mitja hora abans de l'inici al local de la colla vilafranquina, comença a les cinc de la tarda, i culminarà amb l’entrega de premis i berenar per a tots els participants.



Per una altra banda, l’endemà els Castellers de Sants organitzen la “Festa enxaneta”, que tindrà lloc al Parc de l’Espanya Industrial i oferirà activitats per als més menuts com per exemple aprendre a pujar a un castell o bé enfilar-se a un slackline. Els Borinots ofereixen, a més a més, música i vermut pel públic familiar i una actuació castellera en solitari.



Els Castellers de Badalona també van celebrar el passat 22 d’abril la tercera edició del Micaquet, una festa orientada a dinamitzar l’activitat lúdicoinfantil a la ciutat i també guanyar visibilitat. El Micaquet s’emmarca en una jornada festiva que inclou inflables, jocs, una gimcana, xocolatada i un concurs de dibuixos que servirà per escollir el cartell promocional de la Diada Castellera Infantil de Festes de Maig de la ciutat.