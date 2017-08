Els castellers tarragonins s'encomanen al seu patró

Ja sigui amb un dos de set o amb un pilar de vuit emmanillat, les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona comparteixen aquesta setmana un únic objectiu, completar les seves millors construccions a la plaça de les Cols. Un dels temples castellers de la ciutat es vestirà de gala dissabte per acollir la diada castellera de Sant Magí per a la qual les quatre formacions s'han estat preparant els últims mesos. La cita promet reptes de gamma extra, de nou pisos, de vuit i de la gamma alta de set.



Amb les estructures del nou de vuit, el cinc de nou amb folre i el pilar de vuit amb folre i manilles descarregades, la Colla Jove Xiquets de Tarragona es perfila com una de les formacions en millor estat de forma del panorama casteller. Dissabte passat a la diada del Cós del Bou van dibuixar les línies que podrien marcar el seu camí aquest cap de setmana. Acompanyats dels Xiquets de Reus, van completar el tres de vuit amb agulla, el cinc de vuit i el dos folrat, tres castells que podrien alçar un pis a la plaça de les Cols. El nou de vuit pot esdevenir el comodí ideal si algun dels castells no arriba a temps o falla dissabte. La colla també prepara el quatre de nou sense folre, si bé sembla que aquesta construcció haurà d'esperar al segon tram de temporada. A les mans dels castellers de la Jove Xiquets de Tarragona està superar la millor diada de Sant Magí.



En la mateixa línia, els Xiquets de Tarragona van fer dissabte passat a Ferran l'últim rodatge dels tres castells que conformen el seu objectiu per festa major. Acompanyats dels Castellers d'Altafulla, van descarregar els dos castells bàsics de vuit –el tres i el quatre- i el cinc de set. Aquest cap de setmana s'espera que facin un nou pas endavant i repeteixin les seves millors estructures de l'any, el quatre de nou folrat i el cinc de vuit, i hi afegeixin el primer tres de nou amb folre de l'any. La tripleta màgica seria un bon premi per a un inici de temporada de dur treball de consolidació dels fonaments dels nous xiquets.



Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau volen mostrar l'excel·lència assolida les últimes temporades i ho volen fer de la millor de les maneres, unint les quatre construccions més preuades per als de la camisa verda. La clàssica de castells de vuit -tres i quatre de vuit més dos de set- ha de ser el primer objectiu a batre tot i que el castell més anhelat per la colla podria arribar a la ronda de pilars. El pilar de set amb folre és la nineta dels seus ulls, una construcció que només han assolit un cop, en la trobada de colles del sud que va tenir lloc a Vila-seca la temporada passada.



Tot i haver presentat certa irregularitat en l'inici del curs, els Xiquets del Serrallo han demostrat que a les grans cites locals creixen i que, quan hi són tots, són capaços de generar molt bones sensacions. La gamma alta de set ha de ser una obligació en la cita de Sant Magí, si bé la colla es planteja superar el dos castells amb agulla i el cinc de set assolits enguany, i afegint a l'equació la carta del dos de set. D'altra banda, si aconsegueixen mobilitzar prou camises, podria entrar en joc l'estructura del set de set, que els del Serrallo no descarreguen des de la diada de Sant Magí del 2015.