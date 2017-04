Els castells esdevenen el complement perfecte de roses i llibres

260x366 Els Nens del Vendrell descarreguen el 3d8 a la plaça de la Vila de Vilanova i la Veltrú / EFREN GARCIA Els Nens del Vendrell descarreguen el 3d8 a la plaça de la Vila de Vilanova i la Veltrú / EFREN GARCIA

Els Bordegassos de Vilanova coronen el seu primer 4d8 en la diada de Sant Jordi / EFREN GARCIA

Els Castellers de Barcelona completen la clàssica de vuit a Vilanova / EFREN GARCIA

La Colla Joves Xiquets de Valls estrena el 4d8 a Vilanova i la Geltrú / EFREN GARCIA

Les Rambles de Vilanova i la Geltrú, com una infinitat de carrers i places de tot Catalunya, s'han anat omplint de parades de llibres, roses i llepolies vàries. Els carrers vessaven de parelles besant-se, de nens jugant a matar el drac i, per un cop, també de castellers.



L'abstracció gairebé màgica d'una jornada com la de Sant Jordi feia pensar que costaria arrossegar el públic cap a la plaça de la Vila per seguir l'actuació però, com es repetiria a una trentena de municipis del principat, els castells han esdevingut el complement perfecte per a un dels diumenges festius més especials.



La dinàmica de les primeres actuacions de la temporada ha fet que les grans formacions repetissin un cop més les construccions bàsiques de vuit, buscant un tronc perfecte o rotant els seus castellers per guanyar rodatge, però una estructura ha destacat per mèrits propis per sobre de la resta, el dos de vuit folrat. La Colla Vella dels Xiquets de Valls dissabte a Altafulla, i els Moixiganguers d'Igualada i els Castellers de Sant Cugat diumenge a Igualada, han brillat especialment en l'estrena del castell folrat. L'aniversari dels Moixiganguers serviria, a més a més, perquè els Castellers de Terrassa estrenessin el primer tres de set aixecat per sota de l'any i per confirmar una tendència cada cop més estesa i popular, la que diu que per fer créixer l'alçada dels castells cal ampliant-ne la base. Igualadins i santcugatencs han optat pel nou de set com un dels complements per a la seva exhibició.



Si primer es feia servir el cinc per incorporar peces noves al rodatge, l'arribada del set l'ha desbancat per la seva assequibilitat tècnica i perquè aporta dos llocs extres a aquesta rotació. A poc a poc, el nivell de les colles fa que el nou guanyi terreny. Avui els Xicots de Vilafranca han descarregat el primer nou de set de la seva historia, fent servir un sol enxaneta, i a Vilanova, d'on partíem a l'inici del relat, els Bordegassos s'han quedat a les portes de materialitzar-ne el quart de la matinal.



Després de les clàssiques de vuit -tres i quatre de vuit més dos de set- dels Castellers de Barcelona i dels Nens del Vendrell, del primer quatre de vuit de la temporada de la Colla Joves Xiquets de Valls i del quatre carregat dels Bordegassos, la plaça de la Vila encara era ben plena. La diada tocava a la seva fi però el públic no tenia cap intenció de tornar a casa. Un nen de la Joves entregava la que potser era la primera rosa d'una menuda vallenca, la Nova Muixeranga d'Algemesí, que ha acompanyat als Bordegassos tot el cap de setmana, feia sonar de nou la dolçaina per afegir-se a la ronda de pilars, les gralles s'unien en una rotllana per seguir la xerinola. Faixes recollides, però ningú no torna a casa, és Sant Jordi i els carrers no es buidaran fins ben tard al vespre.



Per segon cap de setmana consecutiu, cal destacar també l'espectacular inici de temporada dels Xiquets de Reus. Dissabte a Altafulla van repetir el seus dos millors castells de l'any, el tres de vuit i el dos de set, i van fer un salt de gegant en arrodonir l'exhibició tot descarregant el seu primer pilar de sis del 2017.