"S'enfilen els uns damunt dels altres": així veuen els castells al 'New York Times'

El 'New York Times' ha estrenat recentment una secció titulada 'El 360 del dia'. Es tracta de petits vídeos filmats amb càmeres panoràmiques que permeten al lector veure el què passa amb una visió total, de 360 graus. El pare Noel a l'Àrtic, o un assaig del cor de la catedral de Wells, a Anglaterra, són alguns dels vídeos disponibles.

Una col·lecció a la qual el diari ha afegit 'Com construir una torre humana'. En la peça, gravada a Vilafranca del Penedès ('Villafranca, Spain', segons el diari), s'explica que la torre es coneix amb el nom de castell, que és una pràctica cultural única de Catalunya, que alguns castells tenen fins a deu pisos i que en la seva construcció poden arribar a participar entre 800 i 1.000 persones. Un mini reportatge que el diari anuncia al seu compte de Twitter afirmant que "en un costum propi de Catalunya la gent s'enfila uns damunt dels altres per tal de construir torres anomenades castells".

La peça és una demostració més de l'interès creixent que, d'un temps ençà, desperten els castells fora de les nostres fronteres.

The #Daily360: In a practice unique to Catalonia, people climb on top of each other to create towers called castells https://t.co/yjmlLnGOGb pic.twitter.com/SuBVkoKQb7