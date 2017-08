“La tradició castellera va néixer amb la voluntat de crear un punt alt de guaita des d'on detectar espanyols”

Si la sàtira es basa en la burla ridiculitzadora a través de la caricatura i la hipèrbole, com ja han fet altres autors al llarg del temps, la revista ‘El Jueves’ ha trobat en el fet casteller un escenari perfecte per representar la societat catalana en els seus acudits, un símbol de gran potencial gràfic que serveix per representar la unitat del poble sense distincions. És per això que en les últimes hores el setmanari humorístic ha utilitzat la imatge dels castells per il·lustrar la portada de l'edició que surt a la venda dimecres 23 d'agost i com a eix argumental en un article que respon les crítiques acarnissades sobre l'ús del català des de diferents institucions.



Enmig d'una setmana carregada de polèmiques sobre les diferents línies editorials d'alguns mitjans de comunicació, és d'agrair que revistes com ‘El Jueves’ mantinguin un discurs fresc en el qual impera per sobre de tot i de tothom el sentit de l'humor. Aquesta setmana el magazine dedica la seva portada a Barcelona i mostra un castell format per persones de totes les races i condicions que subjecten un enxaneta amb un gran cor a la mà. El text de la portada invoca un missatge clar “Barcelona som tots” que descriuen com “un missatge d'amor a la ciutat i als seus habitants, una reivindicació a la identitat multicultural (…) i un crit ferm i clar: ‘No tenim por’”.



A banda de la portada ‘El Jueves’ publica al seu espai web l'article “Descobreixen que els catalans només parlen català si escolta un espanyol” en resposta a les crítiques abocades a les xarxes socials per l'ús de la llengua catalana en la comunicació relativa als atemptats terroristes, i que dilluns va provocar la resposta per part del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, “Bueno, pues molt bé, pues adiós” que s'ha fet viral en les últimes hores. En l'article, Carles Ponsi, desenvolupa irònicament la teoria que els catalans parlen castellà en la seva intimitat però fan ús del català per molestar als espanyols i aprofita la imatge dels castells per explicar que l'origen d'aquests podria trobar-se en la necessitat de “fer torres humanes amb la voluntat de crear un punt alt de guaita des d'on detectar espanyols des de lluny i avisar a la resta de la població” per fer ús del català de manera premeditada.



El món casteller ha acollit molt bé el tracte de la revista ‘El Jueves’ i durant gran part del matí de dimarts va fer que la portada de la revista satírica compartís protagonisme amb altres informacions polèmiques com les novetats de la taula de puntuació del Concurs de Castells.





Desde Barcelona, aquí está la portada de esta semana. No tenemos miedo. Conocemos el mejor antídoto para combatirlo: el humor #NoTincPor pic.twitter.com/fs0VzAkqmY — El Jueves (@eljueves) 21 d’agost de 2017