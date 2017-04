Les colles europees se citen a París

260x366 Cartell de la II trobada internacional de colles castelleres Cartell de la II trobada internacional de colles castelleres

La temporada passada va tenir lloc a Londres la primera trobada internacional de colles castelleres, una oportunitat per donar visibilitat la realitat castellera que ha sorgit els darrers anys a d'altres països europeus, com França, Gran Bretanya, Dinamarca, Canadà, Andorra… La cita va servir perquè les colles participants aconseguissin els seus millors registres fins al moment i també per donar a conèixer l'activitat castellera a la ciutat i millorar-ne l'arrelament.



L’èxit de la primera jornada ha animat les colles a repetir-la, enguany a París , el primer cap de setmana de juny. Els dies 3 i 4 de juny els Castellers de París acolliran els Castellers of London, els Castellers d’Andorra i els Xiquets de Copenhagen, que se citaran a la capital francesa amb la intenció de repetir l'èxit de la primera diada castellera internacional.



Si bé és habitual que a les places castelleres del país es trobin tres o més colles en diverses actuacions cada cap de setmana, les colles a l'estranger han de desenvolupar la seva activitat sense aquest contacte constant amb altres formacions castelleres, i és que la distància dificulta la possibilitat de crear sinergies, formar-se i actuar conjuntament. Per aquest motiu, les colles podran fer servir la cita per intercanviar idees, buscar solucions a problemàtiques comunes i gaudir d'un cap de setmana de germanor entre els membres de quatre ciutats molt diferents. A banda, els parisencs aprofitaran la trobada per organitzar un programa de difusió de l'activitat castellera a la ciutat, i aconseguir arrelar i donar conèixer el fet casteller a la capital francesa.