Les colles modestes també reivindiquen el seu potencial

Després que els Castellers de Vilafranca estrenessin la setmana passada el primer castell de nou pisos, les construccions de vuit nivells d’alçada s’han fet protagonistes de les principals diades del cap de setmana. Aquesta cop han estat, però, les colles més modestes les que s’han fet un lloc entre l’actualitat mediàtica castellera, centrant la part més interessant d’una gran pluja d’estrenes.



De la quinzena de construccions de vuit pisos de la setmana, una de les més importants ha estat el tres de vuit descarregat número cent dels Castellers de Sabadell. La colla del Vallès va compartir plaça diumenge amb els Castellers de Sants i amb la Colla Jove de Castellers de Sitges. Els ‘saballuts’ van completar les dues estructures bàsiques de vuit pisos, el tres i el quatre, assolint així un número històric. Els Castellers de Sants van apostar pel quatre de vuit com a millor castell i van decidir ajornar una setmana més l’estrena del tres. Van acompanyar-lo d’estructures de la gamma alta de set com son el quatre amb el pilar i el set de set. La Colla Jove de Sitges va tenir en el quatre de set la seva construccio de més nivell. Des del 2010, els Castellers de Sabadell han segellat uns registres espectaculars en descarregar un centenar de tresos de vuit, amb només dos de carregats i un intent desmuntat.



Aquesta mateixa estructura ha servit perquè els Xiquets de Reus seguissin retallant terminis en l’inici de curs. Després de dos anys seguits aconseguint el tres de vuit més matiner del seu historial a la diada de Sant Jordi, dissabte a Reus van fer un nou pas endavant avançant-lo quinze dies. El cap de setmana també els ha servit per sumar els dos primers dosos de set de l’any ja que diumenge van fer doblet, actuant a Molins de Rei.



També a corre cuita comencen la temporada els Xics de Granollers. Un mes més d’hora que la temporada passada, diumenge a Vic, va arribar el seu primer castell de vuit pisos de l’any. Al quatre de vuit dels granes va sumar-se als dos bàsics de vuit dels Castellers de Barcelona, que van aprofitar la diada de Diumenge de Rams, organitzada pels Sagals d’Osona, per estrenar el dos de set i arrodonir la primera clàssica vermella de la temporada.



Fa només cinc anys, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau haurien superat la seva diada de Sant Magí si haguessin completat els tres castells que diumenge van dur a plaça en la primera exhibició del curs. Els tarragonins van apuntar-se el primer cinc de set de la temporada i el van acompanyar dels dos castells de set amb agulla, el tres i el quatre. Van compartir plaça amb els Brivalls de Cornudella i van consolidar una bonica amistat forjada amb el temps amb els Castellers de la Il·lusió, una formació vallenca nascuda com a projecte inclusiu per a persones amb discapacitat.



Fins a Castellò d’Empúries van viatjar els Xerrics d’Olot per fer-se amb el quatre de set més matiner dels seus quinze anys d’història. El quatre dels de la Garrotxa no va ser només el més primerenc sinó que va suposar també el més llunyà dels construïts per aquesta formació.



A banda de l’allau d’estrenes habitual en les primeres jornades de la temporada, la setmana ha estat marcada per la publicació del cartell de la diada de Sant Fèlix. Els administradors de la festa major de Vilafranca del Penedès van fer pública dimarts la seva aposta per la Colla Joves Xiquets de Valls per acompanyar enguany als Castellers de Vilafranca, als Minyons de Terrassa i a la Colla Vella dels Xiquets de Valls el dia 30 d’agost en una de les diades més mediàtiques de l’any.