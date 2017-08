La diada de Sant Fèlix estrena el seu propi vídeo promocional

Si bé és habitual que les colles castelleres motivin els seus castellers de cara a les actuacions més importants del calendari, aquesta setmana ha sorprès el vídeo publicat pels administradors de la festa major de Vilafranca del Penedès per promoure la diada de Sant Fèlix.



Sota el lema “El dia 30 d'agost a Vilafranca no és un dia qualsevol, és Sant Fèlix”, els administradors proven de tocar la fibra sensible als aficionats a les torres humanes posant en valor les emocions d'una jornada històrica i de gran repercussió mediàtica. El vídeo, que mostra un avi i una neta vestint camisa blanca, fa un al·legat a la tradició tot afirmant que la diada de Sant Fèlix és la més antiga i que ha passat de generació en generació. Els organitzadors recorden que la ciutat sempre ha apostat pels castells i això ha fet que la plaça de la Vila s'hagi auto-proclamat els últims anys “la plaça més castellera”.