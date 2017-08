La diada de Sant Magí queda suspesa oficialment

Després dels atemptats terroristes patits durant la tarda de dijous a Barcelona i la matinada de divendres a Cambrils, l'Ajuntament de Tarragona ha decidit suspendre tot el programa festiu de Sant Magí 2017, programat per a aquest cap de setmana; es respectaran així els tres dies de dol decretats pel govern de Catalunya i pel govern espanyol. L'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, ha afirmat que “malgrat el que ha passat, no ens doblegaran ni ens canviaran de vida”.



La junta de portaveus de l'Ajuntament de Tarragona s'ha reunit d’urgència i ha decidit per unanimitat mostrar l'absoluta condemna a la violència dels atacs terroristes de Barcelona, Cambrils i Alcanar, solidaritzar-se amb les famílies de les víctimes i els ferits i suspendre tots els actes festius programats per a aquest cap de setmana, entre els quals es trobava la diada castellera que havia de reunir les quatre formacions de la ciutat dissabte a la plaça de les Cols.



L'Ajuntament també ha volgut aprofitar per felicitar els diferents cossos de seguretat per la seva actuació. En aquest sentit Ballesteros ha afegit: “Tenim unes conviccions molt profundes sobre la convivència i la pau”.