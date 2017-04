“M'encanta la idea de recórrer el país presentant ‘Emmanillats’ a totes les colles castelleres”

260x366 ‘Emmanillats’ combina la narrativa castellera amb la novel·la policíaca / STONBERG EDITORIAL ‘Emmanillats’ combina la narrativa castellera amb la novel·la policíaca / STONBERG EDITORIAL

Què passaria si a poques hores d'iniciar el Concurs de Castells de Tarragona aparegués al bell mig de la Tarraco Arena Plaça el cos mort d'un adolescent emmanillat, emmordassat i amb dos trets a l'esquena? ‘Emmanillats’, de Jordi López Daltell, és una de les propostes literàries més valentes que s'ha endinsat en el món casteller en els últims anys. Formador i consultor de recursos humans, l'autor fa el salt a la novel·la policíaca després que el 2011 publiqués el llibre ‘Fer pinya’ sobre la relació entre els castells i el món empresarial.

López va començar el seu idil·li amb el món de les torres humanes d'una forma força atípica, “era el responsable d'organitzar una trobada de directius vinguts d'arreu i volia una activitat lúdica que mostrés els valors del treball en equip i vaig pensar que una demostració castellera podria ser una bona idea”. Aquella experiència va superar les seves expectatives i explica que “malgrat haver passat més d'una dècada des de llavors aquells participants provinents de tots els racons del planeta (i amb els que, encara mantinc un cert contacte) encara fan servir els castells com a metàfora del que ha de ser un equip d'alt rendiment”.

Des d'aquell moment, el fet casteller va convertir-se en una eina més en la seva tasca com a consultor “he fet servir sovint el món casteller com a font d'aprenentatge per a equips i organitzacions” així que l'escenari per a la seva primera novel·la “era, probablement, inevitable”.

L'autor ha triat una de les places més representatives del món casteller i una de les actuacions que serveixen d'altaveu d'aquesta tradició arreu del món; ha volgut situar la seva història concretament en el concurs de l'any 2012. Tot i que a primer cop de vista podria semblar una tria aleatòria, per a Jordi López aquell primer diumenge d'octubre va ser un dia molt especial. “ Jo hi vaig ser aquell concurs del 2012 a la pinya de la Colla Jove de Castellers de Sitges i recordo haver vist periodistes de la televisió xinesa per la presència de la colla xinesa dels Xiquets de Hangzou que s'hi sumarien l'endemà a la pinya de la Vella. El concurs ha esdevingut el gran aparador al món del món casteller i de la ciutat de Tarragona”. Aquella experiència el va ajudar a comprovar com de fàcil era entrar al recinte on se celebrava el concurs, només calia triar una samarreta d'un color i apropar-se a una colla per fer-hi pinya, però “què passaria si aparegués un cadàver al bell mig de la plaça poca estona abans de començar el concurs? Com afectaria aquest fet a la imatge i la “marca” de la ciutat i del mon casteller? Es cancel·laria el concurs o es decidiria tapar-ho i seguir endavant com si res?” aquesta és la llavor de la novel·la ‘Emmanillats’ publicada per Stonberg Editorial, en la qual “es decideix retirar el cadàver, amagar el fet i provar d'investigar-ho mentre el castells i les rondes van passant amb el risc de que l'assassí segueixi al recinte esperant el moment d'enllestir la seva feina”.

La història manté la dualitat, de forma intercalada, entre la narració castellera i una trama de “rivalitat, amors i odis entre dues nissagues familiars catalanes” que porta al lector des de la Barcelona de començaments del segle XX fins l'any 2039, en el qual s'ambienta l'epíleg i quan “coincidiran els dos centenaris: el del final de la guerra civil espanyola i del començament de la segona guerra mundial amb la invasió de Polònia. Els personatges viuran, s'estimaran, s'odiaran i patiran les tragèdies i misèries de la guerra, l'exili, la postguerra, les deportacions nazis, les repressions de les dictadures comunistes, espanyola i xilena”. Cal remarcar també que “pel que fa a la part estrictament castellera el feedback dels primers lectors (alguns d'ells castellers de soca-rel) és que el llibre transmet la emoció i tensió que es viu carregant i descarregant castells”.

En l'entrevista concedida a l'Ara, Jordi López confessa que “el personatge ideal per a responsabilitzar-se de la investigació” el sergent Codina “havia de ser mosso d'esquadra i casteller d'una de les dues colles tarragonines que hi van participar: la Jove de Tarragona i els Xiquets de Tarragona”. En aquest sentit, mantenir la incògnita de quina era la seva colla el “permetia encara proposar que la seva hipotètica colla descarregués castells que fossin viables per a totes dues colles o, com a mínim, a mig camí entre totes dues”. L'autor proposa doncs “que el lector s'imagini el sergent Codina i la seva colla vestint una camisa “blanca” i es deixi portar per la història”, si bé reconeix que quan va començar a escriure el llibre sí que “tenia una de les dues colles al cap i hi ha algun indici que als castellers més experimentats els pot portar a descobrir quina colla era”.

249x249 Jordi López Daltell (segon per l'esquerra) en la presentació de la novel·la organitzada al local dels Castellers de Vilafranca / CASTELLERS DE VILAFRANCA Jordi López Daltell (segon per l'esquerra) en la presentació de la novel·la organitzada al local dels Castellers de Vilafranca / CASTELLERS DE VILAFRANCA

El Concurs de Castells de 2012 serà recordat en la història del fet casteller perquè els Castellers de Vilafranca van pujar al primer esglaó del podi amb una distància molt important (més del doble de punts) respecte la Colla Joves Xiquets de Valls però Jordi López comenta que el seu protagonista no hi va tenir res a veure. “Com a bon casteller veterà i amb més d'un miler de castells sobre les seves adolorides espatlles i lumbars el sergent Codina va donar el millor de si mateix, va fer tot el possible pels castells de la seva colla, es va sumar a la pinya d'alguna colla que no fos rival directe i, ja posats en la pell del personatge, segur que va deixar anar tots els renecs del món amb cadascun dels castells que descarregaven les colles que els anaven superant. Però, influir-ne? Mai!”.

Rivaliats familiars, crims, amors i odis a banda, López està convençut de la proximitat entre el món casteller i la seva història. “Una colla, de fet, no és més que un mirall i resum a petita escala de la societat, la vila, ciutat o poble al que pertany i, òbviament, hi trobarem tot el que podem trobar als llocs on pertanyen”. Acabem l'entrevista, però, fent un avís i un anunci, a ‘Emmanillats’ no trobarem cap rivalitat castellera però Jordi López afirma: “ho deixo per a la segona novel·la que també s'ambientarà en el món de les colles i combinarà les rivalitats personals i entre colles”.

La novel·la ‘Emmanillats’, que ja es troba a les llibreries i a l’espai web de l'editorial, va ser presentada dijous 20 d'abril en un escenari molt especial, la Sala Polivalent de Cal Figarot, el local de la colla guanyadora d'aquell concurs de 2012. Tot i que encara no hi ha cap altra cita castellera a l'agenda de Jordi López, confessa que “li encanta la idea de recórrer el país fent presentacions [de la seva novel·la] a totes les colles”.