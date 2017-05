Quan el fet casteller s'endinsa en l'escola

L'escola Sagrada Família de Barcelona és un dels molts centres que han decidit treballar les diferents diferents competències educatives a través de projectes transversals. La contaminació i el medi ambient, la televisió o l'era medieval són alguns dels temes que poden servir per explicar català, ciències, o matemàtiques, però amb el fet casteller, els nens han aprés, a més, els valors del treball en equip, la cooperació i la confiança en els seus companys.



Un dels objectius que es treballen al cicle mitjà és el coneixement de l'entorn dels alumnes, la ciutat on viuen, el seu barri o les tradicions culturals catalanes. Yolanda Becerra, coordinadora de cicle mitjà i de ciències del centre, parteix de la base que “els castellers són presents a moltes de les festivitats culturals a les quals ells assisteixen amb la seva família i, com són tan presents, volíem que coneguessin la seva història, geografia i valors. Els castells poden semblar només torres humanes però són una de les manifestacions culturals més singulars de tota Europa i patrimoni de la Humanitat, és per això que vam decidir incloure'ls dins del quadre pedagògic del cicle com a projecte”.



Fins que no es coneix el sistema d'educació per projectes no es pot arribar a entendre el seu abast. Lluny de centrar-se en què són els castells i quina és la seva història, els alumnes de l'Escola Sagrada Família han fet servir les torres humanes per aprendre català, valors, educació física, art i manualitats, ciències socials o ciències informàtiques “L'objectiu principal era integrar-los en diferents àrees curriculars per tal de fer un projecte interdisciplinari. I així, partint de la festa Major, potenciar el patrimoni cultural des del seu coneixement”.



Per començar el projecte es va presentar el centre d'interès als alumnes per saber què coneixien del fet casteller i què els interessava més, així va arribar també als pares, que de seguida van mostrar el seu entusiasme. La Laura, mare de dos alumnes, comenta que els “va semblar genial, ells ja ens ho van transmetre amb molta motivació i il·lusió, a més a casa sempre ens han agradat molt les tradicions i hem participat als balls tradicionals des de petits”.



A la recerca de petits experts



L'objectiu triat pels més menuts va ser donar a conèixer arreu del món aquesta tradició tant nostrada però com explica Yolanda Becerra “per tal de fer conèixer els castells a la resta del món, primer s'havien de fer experts en la matèria. Vam fer equips i cada grup es va encarregar de buscar informació específica de la part que van escollir ells mateixos. Un grup havia de buscar informació sobre la vestimenta dels castellers, un altre sobre la història, un tercer sobre les colles castelleres, sobre les músiques... Van portar informació, la van llegir, seleccionar, intercanviar i finalment van fer una exposició en Power Point. Cada grup va presentar la seva exposició mentre la resta escoltaven i omplien un formulari”. Els alumnes van fer un mural a l'assignatura d'arts manuals i van aprendre les peces més rellevants del món casteller i els instruments amb els quals s'interpreten com a competències musicals.



Els pares valoren molt positivament aquest sistema d'aprenentatge. Laura comenta que “per l'experiència que estem tenint a casa, cada cop que els nens treballen amb un tema vertebral les d'assignatures de forma transversal i amb treballs cooperatius, adquireixen competències que en una classe magistral no treballarien i cada nen troba el seu lloc dins el projecte motivant-se a treballar i tenint més iniciativa”.



Els nens salten les fronteres de l'aprenentatge teòric



El projecte, però, va anar més enllà. A banda de les competències bàsiques, els alumnes van fer una petita incursió en el món del periodisme. Becerra explica que van decidir fer un informatiu televisiu, “van aprendre com es fa una notícia, les seves parts, com fer un noticiari i sobretot els valors del treball en equip i que tothom era part important perquè el projecte sortís bé”. El centre va contactar amb l'Ara per organitzar una xerrada amb els alumnes i explicar-los en què consisteix el periodisme casteller. Els estudiants van ampliar el seu coneixement sobre el fet casteller i van rebre alguns consells com a futurs periodistes.



L'experiència educativa ha fet que en alguns casos s'hagin superat fronteres. “els alumnes van contactar amb un canadenc via Skype al qual li van explicar tot allò que havien après sobre els castellers per fer conèixer aquesta tradició tan bonica”.



Per a Laura aquest projecte també va suposar fer un pas endavant, “els nens de seguida que van començar el projecte van voler anar a observar com assagen les colles castelleres, vam anar a un assaig dels Castellers de Sants i a un altre als de la Vila de Gràcia i van quedar impressionats de veure com treballaven en grup, com s'organitzen, les relacions que es formen, l'ambient. De seguida es van voler fer de la canalla”. La seva valoració és molt positiva ara que viuen l'experiència en primera persona. “És una experiència molt enriquidora, transmet valors d'unió, d'equip, de col·laboració, de germanor i d'esforç. És molt positiu pels nens, encara que per horaris aquest any no estem podent anar tot el que voldríem. El proper curs ho haurem de quadrar millor”.