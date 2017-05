Un homenatge a la dona castellera

Arribats els primers castells de nou pisos de l'any, l'Ara castells presenta una nova temporada dedicant aquest cop un acte a la dona castellera, un homenatge que va més enllà del típic article sobre la seva importància a l'hora d'alçar les més grans estructures del moment. Dilluns 22 de maig a les 19:00h, l'Antiga Fàbrica d’Estrella Damm obrirà les seves portes per presentar un projecte de Pla de Gènere impulsat pels Castellers del Poble Sec i per la Colla Castellera Jove de Barcelona, que vol arribar a totes les formacions que s'hi vulguin adherir. Una interessant taula rodona posarà de rellevància el camí que encara queda per fer perquè la dona pugui sentir-se totalment integrada en aquesta activitat.



La casualitat ha volgut que dues formacions veïnes de la ciutat de Barcelona es trobessin en la preparació d' un Pla de Gènere propi per sensibilitzar els seus membres sobre la importància de salvar les desigualtats existents encara a dia d'avui entre l'home i la dona a l'hora de fer castells. El camí recorregut fins al moment servirà per instaurar els fonaments d’un nou document que pugui aglutinar totes les formacions del món casteller.



Aina Serra, membre dels Castellers de Sant Cugat i exeditora de la ‘Revista Castells’, Aina Mallol, excap de colla dels Xicots de Vilafranca, Marta Bolinches, membre dels Castellers de la Sagrada Família i de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, Mireia Gonzàlez, presidenta dels Xiquets de Tarragona, i Raquel Sans, membre de la Colla Joves Xiquets de Valls i expresentadora del programa de TV3 ‘Quarts de nou’, protagonitzaran una apassionant taula rodona que servirà per cloure l'esdeveniment. Està la dona totalment integrada en el dia a dia de les colles castelleres? És més curta la vida d'una castellera que la d'un casteller? Com els afecta la sexualització d'aquesta activitat? Hi ha diferències marcades en funció de la tradició de cada agrupació? Totes aquestes qüestions i algunes més formaran el fil conductor de la taula rodona.



Si hi voleu gaudir de l'acte en directe com a públic, us hi podeu inscriure a través del següent enllaç.