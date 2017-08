El món casteller unit contra el terrorisme

Prop de tres cents castellers de tot el país van respondre la nit de dilluns a la crida unitària dels Castellers de la Vila de Gràcia. La plaça de la Vila va omplir-se de gom a gom d'aficionats i castellers arribats de tot Catalunya per alçar els seus pilars de quatre i cridar junts “no tinc por”.



Després de veure's obligada a suspendre l'actuació programada dissabte, la formació de la camisa blava va decidir reprogramar una part dels actes de la seva festa major i convidar aquells castellers que així ho desitgessin a alçar pilars al seu costat. “Avui no farem pilars de dol” va explicar a través de megafonia Oriol Vilajosana, cap de colla dels graciencs, instants abans de començar l'actuació castellera “perquè no hi ha cap dol a celebrar”. Les colles volien dir ben fort, que res no les aturaria i ho van fer de la millor forma que ho saben fer, alçant els seus pilars al toc de la gralla i el timbal.



Els Castellers de la Vila de Gràcia van accedir a plaça de la Vila amb el tradicional pilar caminat -corrent en el seu cas- i van guanyar una mica de temps realitzant la seva actuació per facilitar que les colles que venien de més lluny poguessin arribar a l'acte. Van descarregar el cinc i el set de set i, després de desmuntar el tres de vuit, van completar el quatre. El més important, però, no era el nivell dels seus castells, clarament minvat pel canvi de data de l'actuació, sinó la unitari en moments com aquests.



Des de dissabte a la tarda, quan van decidir convidar tot el món casteller a la seva actuació, fins dilluns, les xarxes socials i les comunicacions internes de cada colla castellera van bullir. Malgrat que gran part de les formacions de fora de la zona tradicional es troben de vacances, els seus castellers van fer esforços per ser-hi. El nombre de pilars va ser finalment de catorze però el de colles representades va ser molt superior ja que no totes les formacions van dur prou efectius per alçar un espadat amb seguretat i això va fer que les pinyes i algun espadat fossin multicolors.



D'aquesta manera, per exemple, els Castellers del Poble Sec agraïen al final de l'actuació la seva col·laboració a pinya dels Castellers de Madrid i als de París, o els Bordegassos de Vilanova compartien la seva pinya i part del tronc del pilar amb la Muixeranga la Torrentina del País Valencià.



La plaça va esclatar en crits de "no tinc por" mentre els Castellers de la Vila de Gràcia desplegaven una pancarta davant de la façana de la seu del districte en la qual s'hi podia llegir l'etiqueta #SensePor que ha omplert aquests dies les xarxes socials en resposta als atacs terroristes.



Guillermo Soler, gerent de la Coordinadora de Colles castelleres de Catalunya, va celebrar "que el món casteller hagués tingut la oportunitat de celebrar un acte coral arran d'aquesta circumstància i per això volem agrair la iniciativa als Castellers de la Vila de Gràcia i a totes les colles i castellers particulars que s'hi han volgut sumar".



A Vilafranca es van alçar pilars en homenatge a Pau Pérez



La plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès va rebre el fèretre amb les restes mortals del vilafranquí Pau Pérez, presumptament mort a mans de Younes Abouyaaqoub dins del seu Ford Focus en la fugida de l'atemptat que va tenir lloc dijous a Barcelona. Pérez era l'ocupant del vehicle que el terrorista hauria fet servir per fugir de la ciutat comtal i que va ser trobar aparcat a Sant Just d'Esvern. L'emotiva cerimònia, oficiada per mossèn Juan Zapatero i tretze mossèns més de la comarca, ha comptat amb la presència de familiars de la víctima. Després de l'homilia, les tres colles castelleres de la vila i la dels Falcons de Vilafranca van alçar pilars de dol.



La cerimònia va coincidir pràcticament amb la confirmació que el terrorista havia estat abatut al municipi de Subirats, molt proper a Vilafranca del Penedès.