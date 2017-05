La setmana de les clàssiques de 8

260x366 Els Xiquets de Tarragona segellen la primera clàssica de vuit de l'any a Tarragona / PAULA ARBELOA | XIQUETS DE TARRAGONA Els Xiquets de Tarragona segellen la primera clàssica de vuit de l'any a Tarragona / PAULA ARBELOA | XIQUETS DE TARRAGONA

Després que moltes colles ja hagin estrenat els primers castells de 8 pisos de la temporada en aquest començament de curs, arriba l'hora de gestionar els recursos amb els ulls posats en el calendari. Aquest cap de setmana fins a cinc colles han completat la primera clàssica de 8 de l'any, en descarregar el 3 i el 4 de 8 més el 2 de 7 en una mateixa actuació.



Tot i els ritmes diferents en funció del calendari, la temporada entra en un dels períodes més complicats de gestionar. Arribats al mes de maig, algunes colles han elevat prou el nivell perquè hagin de revisar la seva velocitat de creuer i decidir quan cal i quan no cal aixecar el peu de l'accelerador.



Els Castellers de Sants, afectats per les nombroses baixes de castellers de tronc, han estrenat aquest cap de setmana la clàssica de 8. Fins avui havien completat quatre 4 de 8 però encara no havien tret a passejar ni el 3 de 8 ni el 2 de 7. La doble estrena els ha servit per dibuixar la primera clàssica.



La situació dels Castellers de Sant Cugat és molt diferent. Els Gausacs ja havien completat el 4 de 8 però també havien segellat el primer 2 de 8 folrat de l'any. Aquest cap de setmana han estrenat el 3 de 8 i comencen a veure's forçats a combinar les seves millors construccions a l'espera de tenir preparat el següent pas endavant.



En ple procés de reformulació, la Colla Joves Xiquets de Valls ha decidit començar el curs amb cautela. A banda que els vallencs saben bé que les preses no són bones, diverses circumstàncies els han fet marcar un ritme més aviat pausat. Van alçar el primer 4 de 8 a la diada de Sant Jordi i aquest dissabte van estrenar el 3 de 8 per dibuixar la primera clàssica.



Amb l'objectiu en els 9 pisos, els Xicots de Vilafranca van completar els primers 4 de 8 i 2 de 7 a primers d'abril. Per Sant Jordi van apuntar-se els dos bàsics, amb el primer 9 de 7 de la seva història en tercera ronda. Dues setmanes després són de les colles que han barallat les seves cartes per buscar una nova figura.



Després de viure un àgil començament de curs la temporada passada i acabar l'any patint a l'hora de plantar cara a les grans construccions, els Xiquets de Tarragona han decidit prendre's l'any al seu ritme. Van esperar fins a Sant Jordi per estrenar el 3 de 8 i el 2 de 7 i aquest diumenge hi han sumat el 4 per apuntar-se també la clàssica.



Si bé les seves actuacions han estat totes a cinc rondes més pilars, una colla que s'afegeix a la febre de les clàssiques de 8 és la dels Castellers de Vilafranca. Els verds han actuat aquest cap de setmana a Rotterdam, als Països Baixos, en el marc de la fira Circusstad i han completat fins a tres jornades amb el 3 i el 4 de 8 més el 2 de 7 com a protagonistes. A banda d'aquestes construccions han descarregat estructures com el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla o el 3 de 7 aixecat per sota.