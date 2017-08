La tarda castellera de dimarts es llegeix en clau de Sant Magí

Amb la festa major de Sant Magí a tocar, tant els Xiquets de Tarragona com la Colla Jove Xiquets de Tarragona aprofitaran la setmana per preparar les construccions que dissabte podrien provar a la plaça de les Cols. Els seus bancs de proves seran les diades de Ferran i del Cós del Bou, que tindran lloc dimarts a la tarda.



Els Xiquets de Tarragona, que enguany han descarregat ja en dues ocasions el quatre de nou amb folre, fa dies que treballen amb intensitat tres estructures clau, les dues bàsiques de vuit i la del cinc. Dimarts a Ferran podrien acabar de perfilar-les per plantejar a la seva festa major la primera tripleta màgica de l’any. Els seus castells podrien incloure el tres i el quatre de vuit, buscant asserenar ànims després que les últimes setmanes els hagin hagut de desmuntar en diverses ocasions. Els matalassers actuaran amb els Castellers d’Altafulla, que enguany ja han demostrat que, quan hi són tots, són capaços de plantar cara a la gamma alta de set. Dimarts caldrà tornar a posar el llistó en els castells de set pisos, si bé aquest ja és el nivell habitual de la formació.



La Colla Jove Xiquets de Tarragona es quedarà a casa, acompanyada dels Xiquets de Reus. El nivell actual dels de la camisa lila promet com a mínim una actuació amb tres construccions de la gamma alta de vuit, si bé segur que no deixaran passar l’oportunitat de preparar les estructures que duran a plaça dissabte. La seva actuació donarà moltes pistes de cap a on ha d’anar la diada de Sant Magí. Cal preveure, doncs, que un dels possibles castells de dimarts sigui el cinc de vuit, pensant en tornar-lo a pujar dalt d’un folre dissabte. Al seu costat, els Xiquets de Reus treballen amb constància i asseguren que el llistó no baixarà gaire dels vuit pisos. Per Santa Anna ja van coronar el seu primer quatre de vuit amb agulla i cada cop que han actuat amb alguna formació gran han assegurat, com a mínim els dos castells bàsics de vuit.