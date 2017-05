La temporada castellera engega tots els motors

260x366 Els Castellers de Vilafranca descarreguen el quatre de nou amb folre / CÈLIA ATSET Els Castellers de Vilafranca descarreguen el quatre de nou amb folre / CÈLIA ATSET

Aquest segon cap de setmana de maig ha servit perquè moltes formacions acabin de treure de l’armari les grans construccions que han de donar pas a l’esclat de la temporada castellera. Els Castellers de Vilafranca, per la seva banda, després d’estrenar el tres de nou amb folre més matiner ara ja fa un mes, es van marcar l’objectiu de portar a plaça els dos castells bàsics de nou; la Colla Vella dels Xiquets de Valls, per l’altra banda, ha estrenat el tres de nou folrat a Lleida, i colles com la Colla Jove Xiquets de Tarragona , els Minyons de Terrassa, els Castellers de Sant Cugat, els Castellers de Sabadell i els Castellers de la Vila de Gràcia han exhibit la gamma alta de vuit.



La diada de Fires de Maig a Vilafranca del Penedès, tot i tenir un format de rondes a l’antiga, ha permès els espectadors de gaudir les estructures de les colles de la ciutat per separats, sense encavalcar-se, però amb un ritme àgil.



Els Castellers de Vilafranca han començat la diada amb el tres de vuit amb agulla, que s’ha mostrat segur i controlat en tot moment, mostrant un pilar esbelt que els Verds dominen a la perfecció. El plat fort de la jornada ha vingut a segona ronda, amb el quatre de nou amb folre. El castell, amb canvis al tronc, s’ha mostrat més nerviós de l’habitual, i han hagut de treballar-lo des de l’entrada de la canalla fins ben bé la sortida del pis de quints. El tres de nou de tercera ronda ha servit per cloure amb èxit el primer repte de la temporada que enceten. Un excel·lent pilar de set folrat que ja no amaga secrets per als vilafranquins ha servit per cloure una diada molt profitosa que marca un pas endavant a la temporada castellera.

540x306 Els Xicots de Vilafranca descarreguen el nou de set / CÈLIA ATSET Els Xicots de Vilafranca descarreguen el nou de set / CÈLIA ATSET

Els Xicots de Vilafranca deixen enrere una temporada històrica, i sovint el més difícil no és arribar-hi sinó mantenir-s’hi. Per aquest motiu els vermells van pas a pas, assegurant cada castell per arribar en òptimes condicions a l’estiu: el tres de vuit i el quatre de vuit que han alçat a les primeres rondes ha deixat entreveure un tronc lleuger que facilitarà l’assalt als castells folrats vermells. A tercera ronda han apostat pel nou de set, que han completat amb un sol enxaneta, un castell que demostra el bon estat de forma de les colles que l’assoleixen, tant a nivell tècnic com social. Han clos la diada amb sis pilars de quatre i dos pilars de cinc.

540x306 La Colla Jove Xiquets de Vilafranca han descarregat el quatre de sis / EFREN GARCIA La Colla Jove Xiquets de Vilafranca han descarregat el quatre de sis / EFREN GARCIA

La Colla Jove Xiquets de Vilafranca ha reprès la seva acitivtat castellera enguany, després d’una aturada la darrera temporada. A primera ronda han començat amb mal peu, desmuntant per indecisió de la canalla el tres de sis amb agulla. Hi han tornat tot seguit amb molts nervis a tots els nivells, i, aquest cop sí, l’han pogut descarregar, si bé l’enxaneta no ha travessat l’estructura. A tercera ronda han alçat el quatre de sis, que l’enxaneta tampoc ha travessat i ha generat en directe entre els espectadors dubtes de si realment ha estat carregat o no. Finalment, sembla que l'enxaneta no ha arribat posar el peu a l'espatlla del dos contrari, i a més l'ascens i el descens de la canalla petita s'ha produït pel mateix dos. La poca ortodòxia a l’hora de carregar els castells sembla que no ha estat accidental, i és que en el tres de sis que han fet a ronda de repetició tampoc s’ha travessat l’estructura. Finalment, a la ronda de pilars, han descarregat dos pilars de quatre.



Colla Jove Xiquets de Vilafranca: id 3d6a, 3d6a, id 4d6, 3d6, 2 P4

Xicots Vilafranca: 3d8, 4d8, 9d7, 6 P4 + P5

Castellers Vilafranca: 3d8a, 4d9f, 3d9f, P7f