Acaba la restauració del retaule barroc de Santa Caterina a la Catedral de Girona

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha acabat la restauració del retaule barroc de Santa Caterina a la catedral de Girona. L'actuació s'ha culminat amb el muntatge, en el centre del retaule, de la gran pintura a l'oli sobre tela, que representa la santa amb els seus atributs. Han calgut quatre mesos per completar tota la millora del retaules i la restauració s'ha fet entre la seu del CRBMC i 'in situ', al temple.

El retaule és de fusta daurada, amb decoració d'estofa al tremp (decoracions vegetals), i policromia a l'oli (rostres dels personatges). Destaca la pintura a l'oli sobre tela situada al centre, obra de Joan Arnau Moret. Tot això està col·locat sobre un basament de pedra nummulítica de Girona.

La restauració s'ha dut a terme en dues parts. Una per a restaurar la pintura sobre tela, que es va dur al CRBMC per treballar-hi amb millors condicions. L'altra, que s'ha fet al temple, ha consistit en intervenir en l'estructura de fusta, amb policromia i dauradura. El retaule no s'havia desmuntat mai i els tècnics han volgut mantenir aquesta característica durant la intervenció. Per això les tasques 'in situ' han requerit d'una bastida a l'anvers i al revers del retaule, per poder arribar a tots els racons del moble.