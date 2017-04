Aigua de Vilajuïga plega després de 113 anys

L’empresa Aigües Minerals de Vilajuïga, fundada l’any 1904, ha tancat les portes. L’alcaldessa del municipi, Joana Cobo, ho ha confirmat després de reunir-se amb la gerent de la companyia, que li va dir que ja s’ha comunicat als set treballadors de la planta embotelladora el cessament de l’activitat per motius econòmics. Segons Cobo, la distribució de productes està tancada des de dilluns i durant les pròximes setmanes només es dedicaran a recollir els envasos retornables amb els quals s’embotellava l’aigua, cosa que durarà un parell de mesos, com a màxim.

“És una mala notícia, tant per als treballadors com per a Vilajuïga. Es perd la possibilitat de continuar comercialitzant una aigua mineral molt saludable i reconeguda arreu”, diu Cobo. “Se’ns apaga un símbol amb el qual hem conviscut tota la vida. Es tanca un capítol importantíssim de la nostra història com a poble. Estem tristos”, ha afegit l’alcaldessa. Amb tot, des de l’Ajuntament esperen que no sigui el punt final i que alguna altra empresa s’interessi per continuar l’activitat.

L’aigua preferida de Dalí

L’empresa la van fundar fa 113 anys sis famílies empordaneses, després que les aigües de la deu d’on sortien obtinguessin la declaració de mineromedicinals i d’utilitat pública el 15 de juliol del 1904.

La deu neix al peu de la serra de Verdera, al massís del Cap de Creus, i la seva qualitat és àmpliament reconeguda; Salvador Dalí assegurava que era la seva aigua preferida i Josep Pla també n’havia destacat la qualitat. L’any 1929 va rebre un diploma d’honor a l’Exposició Universal de Barcelona.