Antenes que allunyen llogaters de pisos

Ja fa vint anys que l’aparatosa torre d’antenes es va instal·lar, enmig d’una gran polèmica, al terrat de l’edifici de la ronda Fort Roig de Montjuïc que antigament havia ocupat un supermercat i després es va reconvertir en un bloc de pisos. Els veïns més propers a l’edifici van reclamar amb insistència, durant molt de temps, que es desmantellés aquella torre metàl·lica, adduint que emetia radiacions perjudicials per a la salut i que no tenia llicència.

Les seves protestes van ser força estèrils. Tot i que el 2011 dues operadores de telefonia mòbil van desconnectar el sistema de transmissió, la torre es manté allà mateix. Continuen funcionant-hi els elements radiants de la xarxa Rescat -dóna servei a Mossos d’Esquadra, policies locals, Bombers i altres cossos de seguretat i emergències- i els enllaços de telecomunicacions de TV3 i Catalunya Ràdio. “L’antena de serveis d’emergències i els enllaços no tenen llicència d’activitats específica perquè no cal. Ja estan sotmesos al règim de comunicació”, asseguren fonts municipals.

“La torre ens perjudica”

“Les antenes encara hi són, però la majoria estan desactivades i fa temps que no hi ha queixes”, assenyala Siso Boada, president de l’Associació de Veïns de Montjuïc. I és que la infructuositat dels seus esforços va provocar que els veïns més bel·ligerants abandonessin la lluita. Però no són pas els únics que desitgen que es desballesti la torre. Comercial Montjuic SL, propietària de bona part de l’edifici de la ronda Fort Roig, només té ocupats 31 dels 53 pisos de l’immoble, tots en règim de lloguer amb opció a compra.

Els 22 que estan buits són els més propers a la torre. “No estan acabats, estan al 60% des del 2012, però és obvi que la presència de la torre no ajuda”, diu Eva Álvarez, apoderada de Comercial Montjuic. “En veure les antenes moltes persones descarten viure aquí. Ens han perjudicat molt”, afirma. Fins i tot els veïns que viuen a l’edifici se senten amenaçats. “A un dels llogaters se li acabava el contracte el 31 de març i per comprar el pis va demanar un certificat d’un enginyer de telecomunicacions que digués que les antenes no són perjudicials per a la salut. Parlava en representació d’una dotzena de pisos”, subratlla Álvarez.

Denúncia al ministeri

Fa dues setmanes, l’apoderada de Comercial Montjuic va denunciar irregularitats en les antenes al ministeri d’Energia i Turisme: “Els vaig dir que no tenen llicència d’activitat. Tard o d’hora passarà un inspector per veure si compleixen la normativa i confio que actuïn. Portem molt de temps així i l’Ajuntament no mou peça”, lamenta Álvarez. Amb tot, es mostra optimista que el tema acabi desencallant-se: “Espero que abans de dos anys puguem acabar els pisos que falten”.

Impotència i esgotament

“Vaig deixar de queixar-me per impotència, per esgotament i també per salut, per no obsessionar-m’hi”, relata Rosa Maria Matamala. Viu molt a prop de la torre d’antenes i fa vint anys va començar a notar molèsties: “Em despertava a les cinc de la matinada i la meva filla tenia mal de cap. Coincidia amb quan passàvem tot el dia a casa”.

Fa cinc anys, en un últim intent, Matamala va escriure una carta al Síndic de Greuges. “Des del 1997 la Generalitat i l’Ajuntament permeten que les antenes de Montjuïc emetin en la il·legalitat total. Constatem que els interessos econòmics i polítics són molt més forts que el compliment de la llei i que la protecció de la salut d’uns quants ciutadans”, deia en una missiva, en què també sol·licitava la intervenció del Síndic. “De moment tot continua igual, però ara faig veure que no veig les antenes”, explica.

Radiacions i hipersensibilitat electromagnètica

El nivell mitjà de les radiacions de les antenes de la ronda Fort Roig de Montjuïc, consultable a la web de Governança Radioelèctrica de la Generalitat, va ser d’1,12 V/m entre el 6 de març i el 5 d’abril. Segons l’Ajuntament de Girona, aquestes radiacions se situen molt per sota dels límits permesos.

La seguretat, però, no és absoluta. “Actualment vivim exposats a una enorme quantitat de radiacions, de les quals no s’ha demostrat la innocuïtat”, destaca el doctor Joaquim Fernández Solà, coordinador de la unitat de fatiga crònica de l’Hospital Clínic de Barcelona. “L’electrosensibilitat té cada vegada més impacte. Estem fent un experiment biològic i social exposant un munt de gent a una cosa per a la qual no hi ha un principi de seguretat”, insisteix Fernández Solà, un dels pioners en el tractament de la hipersensibilitat electromagnètica a l’Estat, un trastorn no reconegut com a malaltia.

De fet, una part de la comunitat científica nega que aquestes radiacions suposin cap mena de perill. És la línia que manté l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que no considera que l’electrosensibilitat sigui una malaltia.