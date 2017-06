Aproven aparcaments de pagament tou a Girona

L’equip de govern de l’Ajuntament de Girona aprovarà en el ple que s’ha de celebrar dilluns que ve l’aplicació del sistema d’aparcament tou en alguns espais de la ciutat, com en el cas de la Copa, a l’entrada nord, on es farà pagar dos euros. El govern de la ciutat ja va fer un primer intent d’aprovar aquesta mesura l’octubre del 2015, però llavors, quan CiU governava en minoria, l’oposició en bloc ho va vetar. Ara, amb el PSC al govern i amb una majoria absoluta consolidada, el consistori ha decidit recuperar la taxa. El regidor de Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, recorda que la mesura ja està prevista dins el pla de mobilitat, aprovat pel plenari el 2014.

Dissuasius i vigilats

Alcalà ha defensat que aquest tipus d’aparcaments són “dissuasius” i eviten que els ciutadans s’acostin al centre amb el cotxe. A més, considera que també és positiu per als veïns dels barris més propers (com el Barri Vell i Pedret) perquè hi haurà més mobilitat de vehicles i serà més fàcil trobar-hi lloc.

Un altre dels arguments per defensar aquesta nova taxa és que es tractarà d’un aparcament vigilat. Segons detalla, la concessionària haurà d’instal·lar barreres, posar càmeres i contractar vigilància. Les tarifes seran de 2 euros per aparcar-hi fins a 24 hores i també es crearà, a petició del PSC, una tarifa nocturna d’1 euro (horari que encara s’ha de determinar). “El PSC ha plantejat aquesta opció per no castigar els veïns del barri i creiem que és una bona opció i que no és cara”, manifesta Alcalà, que afegeix que també estudiaran que els usuaris puguin tenir servei de Girocleta gratuït per anar cap al centre.

Consens per aplicar-ho

El regidor de Mobilitat i Via Pública ha subratllat que no busquen generar cap conflicte ni tampoc crear competència als aparcaments privats de la zona. “Es tracta de donar compliment a una de les mesures incloses al pla de mobilitat”, ha remarcat. A més, apunta que volen consensuar amb els veïns i la resta de grups polítics els detalls de la seva aplicació. “No discutim ara a quina zona s’ha d’aplicar, això ho hem de consensuar”, afirma Alcalà. Ara bé, el regidor adverteix que la mesura té sentit si s’aplica en un aparcament cèntric i gran i reconeix que la Copa, que amb 470 places és el més gran de la ciutat, “compleix tots els requisits”. També afegeix que estudiaran altres zones de la ciutat.

Un cop s’arribi a aquest consens, l’Ajuntament haurà de convocar un concurs a través del qual adjudicar el servei. “Ja sabem que hi ha entitats interessades, com Mifas”, avança el regidor. Precisament, Mifas va perdre el concurs de les zones blaves convocat l’any 2013.