Ara Comarques Gironines: Xavier Lloveras, crític literari i llibreter: "Es publiquen llibres que no saps ni en quin idioma els han escrit"

Aquest dijous nou suplement ARA Comarques Gironines:



-Entrevista a Xavier Lloveras, crític literari i llibreter: "Es publiquen llibres que no saps ni en quin idioma els han escrit".

-La febre dels ukeleles. Els joves s'han aficionat tant a aquest instrument que algunes botigues no donen l'abast a proveir-se.

-L'Espai Armengol de Vilajuïga es consolida com a pol d'atracció audiovisual.

-Eugeni Casanova, periodista: "Per als gitanos de França, parlar català és parlar gitano. És la seva llengua secreta, la del clan".

- La columna de Toni Sala: 'La purga'.