Ara Comarques Gironines: El planter del cinema català es decanta per rodar en castellà

260x366 Portada del nou suplement Portada del nou suplement

Aquest dijous, nou suplement Ara Comarques Gironines amb aquests continguts:

- El planter del cinema català es decanta per rodar en castellà. Molts realitzadors actuen així per tenir més opcions a festivals espanyols. La Plataforma per la Llengua diu que falta consciència lingüística en aquest àmbit.

- On és el vi novell de l'Empordà? En l'última dècada s'han elaborat com a màxim tres cellers per anyada.

- El Girona FC torna al somni de Primera. El club, desbocat, arriba als 7.000 socis i ja no en pot acceptar més.

- La columna de Toni Sala: El fang, curset intensiu.