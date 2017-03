Ariel Rot presentarà en acústic 'La Manada' a Casino Peralada

Casino Peralada torna a presentar un nou concert íntim a la sala Cotton Club on els assistents podran gaudir de concerts en acústic en petit comitè, una oportunitat única per veure aquests cantants com mai abans ho han fet gràcies a la complicitat i interacció que genera un aforament reduït i un ambient íntim. Aquesta vegada es tracta d’ Ariel Rot, que interpretarà la millor selecció dels seus temes en format acústic i presentarà el seu nou disc, ' La Manada'. El concert tindrà lloc el pròxim divendres 10 de març a partir de les 23.00 hores.

El compositor, guitarrista, lletrista, cantant i productor argentí desplega tota la seva potència rocker a un disc elegant amb balades, swing, blues i so Nova Orleans on la guitarra pren el protagonisme al costat de grans lletres que ens parlen amb nostàlgia i ironia d’amors intensos, de relacions turbulentes i del pas del temps i la vida.