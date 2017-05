Arrels del Vi celebra 10 anys el 3 i 4 de juny a Sant Martí d’Empúries

Arrels del Vi, l’esperada fira vitivinícola de l’Empordà, celebrarà els seus 10 primers anys el 3 i 4 de juny, a Sant Martí d’Empúries (L’Escala). Organitzada per Dominic Abernethy, professional del món del vi, i per Tess Oriol i Carlos Krauel, de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l ’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb nou edicions a Sant Martí d’Empúries i dues a Barcelona. La fira permet tastar més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler vins difícils de trobar en distribució tradicional.

“Deu anys d’èxits s’han de celebrar i ho farem", afirma Abernethy. "Hem organitzat deu activitats prèvies relacionades amb el món del vi a l’Escala, del 26 de maig al 2 de juny. Estem molt agraïts per la implicació de l’Ajuntament i dels empresaris que hi participen, esperem que els veïns de l’Escala ho gaudeixin molt", afegeix. "Després de la gran afluència de l’any passat, hem trobat un nou espai a Sant Martí d’Empúries per celebrar la fira, molt més ampli, el Parc Creuet, sota els pins i vora el mar", informa Abernethy.

Amb la col·laboració de l' Ajuntament de l'Escala, la DO Empordà, el Museu d'Arqueologia de Catalunya – Empúries i la Ruta del Vi DO Empordà, la fira compta enguany amb un total de 24 cellers de la DO Empordà que presentaran varietats de vins d'alta gamma i 1 celler convidat del Rosselló, Maison Albera.