Arrels del Vi celebra 10 anys el 3 i 4 de juny a Sant Martí d’Empúries

Arrels del Vi, l’esperada fira vitivinícola de l’Empordà, celebra 10 anys el 3 i 4 de juny a Sant Martí d’Empúries (L’Escala). La fira és una oportunitat única per tastar més de 100 referències dels excel·lents vins empordanesos, com els guanyadors dels Premis Arrels del Vi 2017. A més, del 26 de maig al 2 de juny es duran a terme deu activitats prèvies a L’Escala per celebrar els 10 anys de la fira.

Arrels del Vi ha presentat aquest 24 de maig a l’Alfolí de la Sal a l’Escala els Premis Arrels del Vi 2017, escollits per 14 experimentats sommeliers en un tast a cegues que es va celebrar el 16 de maig al MAC Empúries i que va ser dirigit per Rafel Sabadí, sommelier del restaurant el Roser 2. A l’acte hi ha assistit l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.

Els guanyadors de l’edició d'Arrels del Vi 2017 són: Blancs: 1. Blanc de Gresa 2014, Vinyes d'Olivardots; 2. Singulars 14.01 Garnatxa Roja 2014, Mas Llunes; 3. Blanc dels Aspres 2015, Vinyes dels Aspres. Rosats: 1. Lladoner 2016, Celler Martí Fabra; 2. Mallolet rosat 2016, Roig Parals; 3. Aquarel·lo 2016, Mas Oller. Negres: 1. Puntiapart 2014, *lavinyeta; 2. Terres Negres 2014, Espelt Viticultors; 3. Finca Arbre Blanc 2015, Gelamà. Dolços: 1. SoliSerena - Garnatxa d’Empordà, Celler Cooperatiu d'Espolla; 2. Garnatxa d'Empordà Solera, Mas Llunes; 3. Torre de Capmany - Garnatxa d’Empordà - Velles Soleres, Pere Guardiola.