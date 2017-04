Autopistas distribuirà 120.000 dispositius RondaGi més per al tram gratuït Fornells de la Selva - Vilademuls de l’AP-7

Autopistas, companyia del Grup Abertis, distribuirà aquesta setmana 120.000 dispositius RondaGI més entre els usuaris del tram gratuït de l’autopista AP-7 entre Fornells de la Selva i Vilademuls. La nova remesa s’afegeix als 80.000 que ja s’havien repartit, i té l’objectiu de fer front a la “ forta demanda” dels usuaris, segons ha explicat l’empresa a través d’un comunicat.

Des de la posada en funcionament de RondaGi, 16.700 usuaris l’han utilitzat almenys un cop, un 15% del total que hi ha al tram entre Fornells i Vilademuls. Aa finals de març, Autopistas va habilitar una segona via RondaGi a l’accés Girona Sud per evitar les cues que es registraven en alguns moments.

RondaGI és un dispositiu que s’enganxa a l’interior del vidre davanter, just darrere del mirall retrovisor, i permet que, quan una antena el detecta, s’obri la barrera del peatge de l’autopista. Els usuaris disposen d’una via exclusiva i identificada amb la senyal de RondaGI. Els conductors que disposin de VIA-T no necessiten aquest dispositiu, ja que continuen circulant pel carril habilitat. L’objectiu de la iniciativa és millorar la mobilitat a la circumval·lació de Girona i fer més còmode i fluid el pas dels gironins per l’autopista.