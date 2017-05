Biflats: la cobla gamberra

El compositor Xavi Pendón i el cantant i lletrista Edgar Massegú ( PulpoPop) són els impulsors de Biflats, la primera fanfàrria catalana amb so de cobla, que reuneix fins a vint-i-tres músics de primera fila i acaba de treure el seu primer disc, ' Catalan fanfare' sota el segell de Picap. "Proposem farra i fanfarra, assegurem diversió", explica Massegú,que canta en set de les setze cançons del disc. Segons ell, Biflats "és la combinació de ritmes trepidants amb la potència de la cobla sonant genuïns i nous. Som una cobla que trenca motlles, una cobla gamberra", conclou.

No costa gaire creure-se'l. "Qui no té feina el gat pentina. Qui no té feina l'aixella es grata. Qui no té pèl a l'aixella es mata", diu una de les cançons pròpies del grup, 'Pèl a les aixelles'. "Hi ha vegades que no sé què em passa, que una bestiola dins em fa sortir de caça. No et preocupis, no és res dolent, sols passa que vaig una mica massa calent", canten Pendón i Massegú a 'Ferro roent', una altra de les peces de producció pròpia. També és el cas d''El bou de Porbou' i 'Som de la Selva', on descriuen el seu particular imaginari humorístico-rural. Però Biflats també revesteix clàssics de la cultura popular catalana, com per exemple 'Muntanyes del Canigó', i els hi dona la volta en clau ballable. En altres casos, omple les cançons originals d'exotisme mediterrani o les acosta al so dels Balcans, a l'estètica de les fanfàrries o les Brass Band de l'Europa de l'Est. Sempre, però, en clau catalana, amb els instruments de cobla exhibint potència sonora.

Els altres membres del grup són Marcel Dalmau, Adrià Dilmé, Joan Gómez, Adrià Sánchez, Jordi Casas, Xavier Santandreu, Jordi Guixé, Ferran Miàs, Raül Gallego, Jordi Sacristán, Darío García, Eduard Prats, Gerard Serrat, Eloi Planiol, Miguel Ángel Gracia, Oscar Bas, Moisès Hidalgo, Pep Sànchez, Pel Solà, Adrià Bauzó i Lluís Costa. "Biflats és World music made in Catalonia", afirmen Pendón i Massegú. El seu objectiu és difondre el "so Catalunya" a les festes majors i als festivals de música.