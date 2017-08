La Bisbal construirà un nou pou per acabar amb els problemes d'abastiment d'aigua

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà traurà a concurs al setembre la construcció d'un nou pou per acabar amb els problemes d'abastiment d'aigua en cas de sequera.

L'alcalde, Lluís Sais, assegura que es tracta d'una solució a curt i mitjà termini que garantirà que el municipi no tingui problemes de subministrament però afirma que la solució definitiva ha de passar per la connexió a la xarxa del Consorci de la Costa Brava.

Sais diu que això permetria augmentar el cabal a la zona i demana a l'ACA que es pronunciï i prengui una decisió al respecte. El municipi va haver d'instal·lar dos filtres de carbó actiu arran de l'episodi de contaminació que es va registrar l'estiu passat i que tenen un cost de manteniment de 3.000 euros mensuals. Tot i que ja no hi ha perill i la situació no s'ha repetit, l'Ajuntament ha de mantenir els filtres mentre no es resolgui, almenys, la construcció del nou pou.