La Bisbal acull la presentació d'un llibre sobre Narcís Lloveras

L’ Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d’Empordà, ha reunit una setantena de persones en la presentació del llibre 'Narcís Lloveras, cronista republicà. De La Bisbal al Front d’Aragó, 1922-1937', editat per la Fundació Josep Irla. La publicació recull una biografia feta pel seu besnet i catedràtic de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Guillamet, i una tria de 50 cròniques escrites per Lloveras entre 1922 i 1937.

A més de l'autor del llibre, l’acte ha comptat amb les intervencions de l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Lluís Sais, el professor i escriptor Xavier Cortadellas i el president de la Fundació Josep Irla, Joan Manuel Tresserras.

Els ponents han destacat la necessitat de recuperar la història de Catalunya i de la Bisbal d’Empordà. Xavier Cortadellas ha explicat que Lloveras va anar a la guerra com a voluntari quan tenia 60 anys per fer cròniques des del Front d’Aragó, on tothom li deia “avi”. “Recordem Narcís Lloveras perquè és la història de la Bisbal”, ha dit el professor i escriptor.

“Sabia que el meu besavi era periodista, i em va quedar el neguit de buscar-ne més informació”, ha explicat Jaume Guillamet. I l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà és el primer lloc on va anar a buscar-la. El resultat de la recerca han estat 820 cròniques, moltes de les quals les va escriure a 'El Autonomista' a partir de 1922, ha explicat Guillamet. I ha afegit: “ Era l’únic corresponsal que escrivia principalment en català, a 'El Autonomista'”.

El catedràtic de periodisme de la UPF ha exposat que a través de les cròniques de Narcís Lloveras es coneix la repressió de la dictadura de Primo de Rivera sobre el periodisme. Guillamet ha explicat que Lloveras va fer de corresponsal local i polític i que reivindicava la funció de reporter, tot i que durant la dictadura de Primo de Rivera va fer només de corresponsal local, amb motiu de la censura.