La Bisbal d'Empordà s'engalana per la festa major

La Bisbal d'Empordà engega avui la festa major que s'allargarà fins divendres. A la zona de les barraques hi haurà concerts quatre de les cinc nits. Així, aquest dilluns hi haurà la Mostra de grups joves de l’escena bisbalenca, que ja té guanyadors. D’acord amb el veredicte del jurat, de totes les propostes presentades hi actuarà el bisbalenc Jordi Serradell, els empordanesos Despit i els bisbalencs La Puça.

La segona nit de concerts a barraques serà el dimarts i amb ritmes skatalítics. I és que la Nit d’Ska Empordà Sons (enguany també organitzada pel Casal Estel Roig i Indivendres), aquest any tornarà a tenir lloc a l’escenari de barraques. Les actuacions aniran a càrrec a dels mataronins The Cabrians i The Baggies (un tribut a Madness, amb components de bandes com Dr. Calypso, Skatalà, Soweto i Pirat’s Sound Sistema).

El dimecres l’escenari estarà inoperatiu, però dijous reprendrà l’activitat per acollir el concert organitzat per l’Ajuntament de la Bisbal. Els grups que hi actuaran seran els veterans barcelonins Dr. Calypso i els valencians Smoking Souls.

L'última nit de la festa major de la Bisbal serà la Nit Indivendres (organitzada per l’entitat homònima) i ocuparà l’escenari de barraques. Serà un triple concert dels grups The Sick Boys, els bisbalencs Medusa Box i els barcelonins Los Retrovisores.

A banda dels concerts, s'han organitzat tot tipus d'activitats com cercaviles, exhibicions, partides d'escacs, la mostra de cotxes clàssics o sardanes. En aquest enllaç es pot consultar tota la programació.