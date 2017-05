El Bravatast encetarà divendres les activitats gastronòmiques del 50è aniversari d’Empuriabrava

El Bravatast, la fira de tastets de cuines del món que es realitzarà aquest proper cap de setmana a Empuriabrava i que dóna el tret de sortida a les activitats gastronòmiques del 50è aniversari, s'ha presentat avui. Durant tres dies es podran degustar diferents plats a l’envelat de la plaça de les Palmeres del Club Nàutic. També hi haurà mercat de productes locals.

Els restauradors que hi participaran són tots d’Empuriabrava i ens oferiran uns selecció de tasts pensats exclusivament per aquesta mostra. Tots els plats tindran un cost que oscil·larà entre els dos i els quatre tickets. Cada ticket tindrà un cost d’un euro. També hi haurà servei de bar amb tot tipus de begudes, cocktails i combinats.

El Brava Tast tindrà entrada lliure i estarà obert els dies 5, 6 i 7 de maig. El divendres 5 estarà obert de 18h a 23h, el dissabte 6 de maig, de 12h a 23h i el diumenge 7 de maig, de 12 a 18h. Paral·lelament a la fira i al mercat, hi haurà activitats els tres dies del BravaTast relacionades amb la gastronomia com tallers de sushi i formatges i tastos i degustacions de vins, cerveses i cocktails.

Per l’alcalde de Castelló, Salvi Güell, “El Bravatast és una molt bona oportunitat per iniciar les activitats gastronòmiques de l’aniversar. Què millor que poder tastar plats del món interpretats pels restauradors d’Empuriabrava”. Roser Vitalla, regidora delegada del 50è aniversari, destaca la implicació dels restauradors d’Empuriabrava: "Se senten seva aquesta celebració i ens tenen preparats un plats espectaculars per tal que el Bravatast sigui un èxit”. La cervesa La Brava serà el patrocinador principal del Bravatast.