“Carència crònica” d’efectius a la Policia Nacional de Girona

La Policia Nacional denuncia la “carència crònica d’efectius” a les comarques gironines. El comissari en cap provincial, Francisco Pamplona, va aprofitar la presència del delegat del govern espanyol, Enric Millo, a l’acte de commemoració de l’aniversari del cos per demanar, un cop més, un increment de plantilla. La plantilla d’agents està al 70% i falten entre 25 i 30 administratius per donar un servei òptim. “Per expedir DNIs o passaports hi hem de destinar agents i prioritzar serveis”, ha detallat Pamplona. Enric Millo, delegat del govern espanyol, assegura que ja han posat fil a l’agulla per solucionar-ho.

Segons Millo, l’Estat està elaborant un pla per modernitzar la tecnologia i dotar el cos de més personal. Pamplona va afirmar que la manca de personal afecta a totes les “escales” del cos. Falten inspectors i inspectors en cap, subinspectors i també agents. La plantilla a la demarcació és d’uns 400 policies. Aquesta situació es “pal·liarà” relativament aviat perquè han sortit a oferta pública gairebé 3.000 places. “El que passa és que entre el període de formació a l’escola i les pràctiques, encara trigaran quasi un any a incorporar-se”, ha afirmat el comissari en cap.

Inversió a la perifèria

També hi ha carència crònica de personal pel que fa als cossos generals, que són els encarregats de la tramitació de documents d’identitat i passaports. “Farem una inversió important en un pla de modernització de l’administració de l’Estat a la perifèria, i jo hi estic molt implicat perquè es faci a Catalunya”, ha assegurat Enric Millo.