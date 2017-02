Carnaval antietílic a Roses

“Pel Carnaval de Roses, no tot s’hi val”. Aquest és el lema de la campanya que impulsa l’Ajuntament per evitar els ensurts amb l’alcohol i les drogues. S’ha editat un vídeo en què una colla de joves parlen de les seves experiències negatives amb el calimotxo, el cubata i la priva en general. És un vídeo força contundent en què apareixen testimonis de comes etílics, experiències amb pastilles i gresques que acaben en drama a l’hospital. Els joves parlen d’un amic “a terra mig mort”, de “gent que et persegueix”, del perill “que t’acabin violant”. Una aposta potser amb uns tocs massa alarmistes, però valenta i poc habitual per part d’un consistori que no es resigna “a la permissivitat que xoca amb els nombrosos efectes negatius” de l’alcohol o les drogues, tal com apareix a la web que ha creat amb la campanya: http://percarnavalnototshival.roses.cat/ca.