Carnavals d’aniversari

Deixar la vergonya a casa i sortir al carrer amb una disfressa agosarada i amb ganes de passar-s’ho bé. Així es convida des dels ajuntaments i les entitats organitzadores a participar en els actes de Carnaval en poblacions on aquesta festa atrau més participants i visitants, com Platja d’Aro, Palamós, Roses o Sant Feliu de Guíxols. A Platja d’Aro, on celebren els 40 anys de Carnaval, aquest dissabte desfilaran a la gran rua pels carrers de la població les colles que es van presentar fa una setmana. Les festes, que inclouen balls de disfresses, cercaviles i exhibicions de comparses, es tancaran dimecres, dia 1, amb l’enterrament de la sardina. També estan d’aniversari a Palamós, on el Carnaval celebra els 35 anys. El punt àlgid de la festa serà dissabte, amb la gran Rua de Carnaval.