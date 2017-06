Cassà reivindica el sector del suro

El món del suro ha tingut històricament un paper molt important en el desenvolupament econòmic de Cassà de la Selva. De fet, avui la indústria surera continua sent la principal del poble. Dona feina a 250 treballadors, anualment genera uns 60 milions d’euros i s’hi fabriquen uns 1.200 milions de taps. Per reivindicar la importància d’aquest sector, molt concentrat a les comarques gironines, Cassà celebrarà el 16, 17 i 18 de juny la primera Fira del Tap, un aparador en què es tractarà el món del suro des de tots els angles: el bosc, la indústria i la gastronomia.

“Amb la fira volem unir tots els actors implicats i teixir territori”, diuen des de l’Ajuntament de Cassà, organitzador de la fira juntament amb l’editorial Gavarres. Per això tenen en compte la importància que el suro té en el conjunt de municipis de les Gavarres i l’Ardenya, i particularment a Palafrugell, on ocupa 150 persones i genera uns 70 milions d’euros, i on es produeixen uns 1.200 milions de taps a l’any. “No es pot fer una fira del tap sense comptar amb Palafrugell, que a més té les seus de totes les institucions”, afegeixen des del consistori.

Demostracions i tastos

La fira comptarà amb una quarantena d’activitats, entre les quals hi haurà dues demostracions de la pela del suro, a més d’un curs de peladors per a qui es vulgui iniciar en aquest món o millorar la tècnica. Aquestes demostracions cada any es faran en un municipi diferent. “S’ha de reivindicar la bona feina que es fa al bosc per poder fer un bon tap que tapi un bon vi”, opina Eloi Madrià, bosquetà.

La fira també s’acostarà a la indústria surera i es reproduirà com era en el passat i com és avui el món dels tapers. La gastronomia serà el tercer pilar, amb dues mil degustacions de cinc plats que eren àpats habituals de tapers i que tenen una paraula local per anomenar-los: xic-xec. També hi haurà maridatges de vi i Josep Roca, d’El Celler de Can Roca, obrirà la fira amb una xerrada sobre les propietats del tap de suro.

La qualitat del suro del país

Posar en relleu la qualitat del suro català també és un dels objectius de la fira. Precisament aquest any una dotzena de cellers de la DO Empordà utilitzaran taps de suro de proximitat per embotellar vins de gamma extra, una iniciativa promoguda conjuntament per la DO Empordà i l’Institut Català del Suro (ICSuro). Per això s’ha creat la marca Taps de Finca i s’espera que a poc a poc l’ús es vagi estenent a altres cellers.

“El suro català triga uns 14 anys a arribar al gruix necessari, mentre que al sud d’Espanya i Portugal amb nou anys de mitjana n’hi ha prou. Aquest creixement més lent del suro d’aquí li confereix una densitat més gran i en millora la qualitat”, explica Albert Hereu, que és gerent de l’ICSuro. A més de les Gavarres i l’Ardenya, a Catalunya es fa suro als dos costats de l’Albera, al Montseny i al Montnegre-Corredor. Amb tot, la producció de suro català és insuficient i la majoria de taps s’elaboren amb suro d’altres zones.

Territoris i vins convidats

“Amb el temps, a Cassà volem que a la fira també hi hagi un tast dels vins d’arreu del món que s’embotellen amb suro de Cassà. Per això seguirem la traçabilitat del suro local d’acord amb la indústria surera”, diu Emili Mató, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cassà. En aquesta primera edició s’ha convidat a la fira Morellàs i Vivers, dos pobles amb tradició surera del Vallespir, i en pròximes edicions es convidarà poblacions d’altres zones sureres. També es farà una trobada entre tots els pobles de la ruta transfronterera Pirinexus.