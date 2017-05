Chambao i Cala Vento: destins diferents

Era un cap de setmana mogut. Festivals com el Territori Underground, a la Plaça dels Jurats, o el Nostaldisc a Sant Gregori donaven la benvinguda al mes de maig, que aquest 2017 assenyala els 20 anys d’’Ok Computer’ de Radiohead i el retorn, 17 anys després, dels At the Drive-in als llançaments discogràfics. Tantes vegades anunciat com a mort, el rock simplement va solcant nous camins i renovant el seu inexorable destí de ser actual i radical. Els Cala Vento saben interpretar hàbilment aquest esperit i van tornar a deixar-ho patent, el divendres 5 de maig, a la Sala Yeah, davant d’un públic que sabia on anava.

Ja amb dos àlbums a la butxaca, el primer homònim i el més recent ‘ Fruto Panorama’, el duet empordanès ha vingut a salvar-nos del tedi, exercint un rock alternatiu que ha begut de Maxïmo Park, The Drums o dels primers Placebo: solvent i directe, amb un deix ‘surfer’ i un altre ‘garatger’, i rematat amb unes lletres fresques, a peu de carrer i entranyables, que originen cançons adamantines com ‘Isla Desierta’, ‘En Cueros’, o ‘Abril’. El desplegament en viu és enèrgic, sòlid i a la vegada senzill: guitarra, bateria i les dues veus són més que suficients (segons el format minimal que han consolidat The White Stripes o Sluts of Trust, entre d’altres), donant un pols sanguini, adrenalínic i vitaminat, potent i compromès però sense pretensions o frivolitats. I és per això mateix que l’efervescent proposta de Aleix Turon i Joan Delgado s’està convertint en la nova banda fetitxe de l’indie català i estatal. Obligatori tenir-los en compte i seguir-los allà on sigui.



La nit següent arrumbàvem (mai millor dit) a l’ Auditori, per acarar l’estat de forma dels Chambao, que van complir sense impressionar. Diferint del format sinòptic dels Cala Vento, l’agrupació malaguenya es va presentar al complet, amb 8 músics ocupant l’escenari, més la cantant Lamari. La vocalista va mostrar-se capaç de mobilitzar la platea (que al cap de 20 minuts ja s’aixecava de les butaques per provar de ballar) com una musa, tot i que els seus recursos discursius i coreogràfics ens van semblar esquifits.

Al llarg de dues hores d’un espectacle molt professional, honest i entretingut, els Chambao van bàsicament deixar rodar els seus èxits - la majoria de la dècada passada, com ara ‘Pokito a Poko’, ‘Papeles Mojados’ o ‘Duende del Sur’. Però lluny es presenten aquells temps engrescadors del ‘flamenco chill’, del qual van ser reeixits pioners. Les noves cançons del conjunt andalús han perdut el fil (i el ‘feeling’) electrònic, derivant cap a un accent més pop i rumba, amb uns arranjaments grandiloqüents però també previsibles i rutinaris, i unes lletres ‘zen’ en general massa fàcils i poc calibrades. El grup perviu notòriament degut a la veu -pulmonar, robusta i precisa- de Lamari, però acusa cert estancament creatiu, sense ambicions d’allargar l’espectre de seguidors fidels que potser ja els resulta suficient.

A part dels festival que ara començaran a pul·lular amb l’estació càlida, s’ha de reconèixer que la conjunció Yeah-Auditori, per molt que sigui purament accidental, acaba funcionant a l’hora de rehabilitar el dinamisme musical de la ciutat, tan caracteritzat per alts i baixos. Esperem que les estrelles segueixin sent favorables.