Chambao, Rosana, Estrella Morente i Els Amics de les Arts actuaran al Sons del Món de Roses

El festival Sons del Món –Vi and music Empordà- de Roses es prepara per l'edició "més ambiciosa de la seva història per consolidar-se com un "dels grans festivals d'estiu" de la demarcació. Enguany compta amb un cap de cartell internacional, Tom Jones, que ja ha venut la meitat de les entrades del concert que oferirà el 22 de juliol a la Ciutadella. L'actuació es va anunciar fa un mes.

La resta de la programació s'ha donat a conèixer aquest dimecres a Girona. Seran vuit concerts de gran format, tres més que l'any passat, i cinc de petit format a cellers de l'Empordà. El cartell inclou les actuacions de Rosana, Estrella Morente, Loquillo i Bustamante. Pel que fa als artistes catalans, aquesta desena edició comptarà amb el concert d' Els Amics de les Arts i el de Txarango, que actuaran acompanyats de Gertrudis, en el que s'espera que sigui una de les actuacions més concorregudes.

Chambao donarà el tret de sortida amb el concert inaugural el 24 de juny a la platja d'Empuriabrava. I en petit format, el certamen comptarà amb noms com Pedro Guerra, Ramon Mirabet o Judit Nedderman que actuaran a cellers de l'Empordà. El festival s'allargarà fins al 5 d'agost.