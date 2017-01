Cicle Ibercamera: Viatge als colors de Rússia

260x366 Un moment del concert / Anna Otero Un moment del concert / Anna Otero

La Temporada Ibercamera 2017, la desena a Girona, ha començat aquest passat diumenge de la millor manera possible, amb el retorn a l’ Auditori de l’excelsa Orquestra del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, comandada pel gran almirall Valery Gergiev, un dels millors directors simfònics d’aquest principi de segle. Els espectadors van gaudir de diverses sorpreses russes, a part d’una meravellosa suite de l’hongarès Bartók.

Sempre és un plaer enorme assistir a un concert de l'Orquestra del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg. A curta distància, sobretot, es pot apreciar el mestre per antonomàsia, Gergiev, impertorbable. Sense batuta, mou els dits amb soltesa, que leviten com a papallones, com si fos un mag dibuixant en l’aire les notes de les partitures que ha triat pel concert de la seva orquestra, probablement la millor de Rússia i una de les més aclamades del món. I amb raó: la formació sona com una màquina musical perfecta, superlativa, global i minuciosa quan i quant s'escau.

El programa, ric en cromatismes: dues hores que no cansen. De Rimski-Kórsakov, Suite del Conte del tsar Saltan, impressionant, sobretot el segon moviment, èpic i torbador com un Rai de la Medusa. Després, El mandarí meravellós, del grandíssim Béla Bartók, atrotinant i desafiant en potència i ritme, com ha de ser la música del nostre temps. I abans de la pausa, la Rapsòdia sobre un (cèlebre) tema de Paganini, en 24 variacions signades per Sergei Rakhmàninov. Al piano, un solista joveníssim de 25 anys, també rus, Sergei Redkin. Recordeu-lo perquè en sentirem a parlar. Sota de la seva aparença de vella escola, una mica etèria, es va revelar un pianista sensible i punxegut, precís, però no quirúrgic o matemàtic, sinó més aviat alquímic i fàustic, imprimint una claredat dactilogràfica i quasi jazzística a l’obra. Merescuda, perquè és dels que desfilen i destil·len l’enigma crucial i emmirallador de la música mateixa. El solista, llargament aplaudit, va concretar després, fora de programa, una subtil Bagatela de seva autoria, amb un espectador addicional molt atent, a la cantonada de l’escenari: era el mateix Gergiev, exigent però convençut de la seva aposta.

Rakhmàninov tornaria a escoltar-se a la segona part, amb les Danses Simfòniques, un títol poc precís, o potser al·legòric, ja que molts passatges precisament no conviden al cos. Bel·licosa a espais, en la composició cohabiten pintorescos jocs dialèctics, particularment entre els vents, mentre les seccions de corda són molt més líriques i tardo-romàntiques, preparant els tutti, categòrics i imponents. Malgrat el brillant final, exhala en general una entonació melancòlica, macbethiana, com presagiant una tragèdia. No oblidem que va ser escrita el 1940, en plena guerra, i tres anys només abans de la mort del compositor, exiliat a Amèrica.

Abans de les Danses, però, cal remarcar, la dolça sorpresa de la nit, amb El llac encantat, d’ Anatoli Liàdov. Es tracta d’una peça curta, sensitiva i serena, fantasista, curulla de petits esplendors i matisos evocadors, com si exhalés una tènue llum infraroja i mistèrica.

La temporada d’Ibercamera continuarà, gratament, el 12 de febrer, amb el Quartet Gerhard, que desplegaran música de les esferes, és a dir, del segle XX.