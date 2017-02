Cinc anys de Giorquestra

LA GIORQUESTRA, dirigida per Marcel Sabaté, celebrarà aquest diumenge el seu cinquè aniversari amb un concert a l’Auditori de Girona i amb un projecte solidari en què interpretarà obres de Beethoven (la cèlebre Simfonia número 5) i Txaikovski (l’ Obertura 1812 ), i estrenarà el poema simfònic Núria, obra d’encàrrec al pianista i compositor Albert Guinovart i dedicada a la mare de Marcel Sabaté i Jaume Sabaté, que va morir de càncer, i a la filla de Jaume. La Giorquestra impulsa una campanya de micromecenatge per a l’enregistrament i edició d’un DVD, en col·laboració amb el blog personal i solidari El crep de mi vida, de Vanessa Nueda, destinat a recaptar fons per al projecte de recerca de Jordi Frigola a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona.