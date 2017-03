Clàssica: el piano i el 'cello' donen la nota

Contràriament a la llegenda urbana dominant, Girona és de debò una ciutat on pràcticament cada dia hi ha oferta cultural per escollir. I en aquest aspecte, la música clàssica és un dels gèneres més ben representats. Respecte a la setmana que acaba de passar i la vigent, la preponderància recau en el piano i el violoncel, amb plaents descobertes i sòlides confirmacions.

Dimecres 22 de març, i a l’ Auditori Josep Viader de Casa de Cultura, un públic molt escàs assistia a un homenatge al gran violoncel·lista català Pau Casals, on vam tenir l'oportunitat de sentir les paraules de la seva vídua Marta, vicepresidenta de la fundació que porta el nom del músic del Vendrell. Vam també poder testimoniar com la fundació manté un criteri alt a l’hora de triar instrumentistes per a aquests actes, prestant-nos l’ocasió d’escoltar en directe un jove talent de 20 anys, l’elxà Alfredo Ferre, que va exhibir unes dots tècniques superiors i una sensibilitat emotiva fora de sèrie en extractes de Brahms i Schubert. Tota una revelació. També molt disciplinada la pianista Alice Burla, tot i que més discreta, ja que les peces permeten efectivament més virtuositat al cordòfon.

Només dos dies després i vam continuar amb el 'cello' i el piano, també al Viader, i igualment amb repertori romàntic alemany: Robert Schumann i de nou Johannes Brahms, els quals, malgrat certa diferència d’edat, van compartir íntima amistat fins a la defunció del primer, el 1856, amb només 46 anys. Les peces, que tornaven a donar èmfasi a les virtualitats del violoncel, sonaven a càrrec de la pianista gironina Nora Bosch, molt correcta i compenetrada, i la violoncel·lista del Bages Anna Costa, que es va mostrar una practicant molt apassionada i entregada de l’instrument, malgrat que va deixar alguna imprecisió a les notes altes.

Finalment, el dissabte 25, a la Sala de Cambra de l’Auditori, vam poder assistir al recital de piano del confirmadíssim Javier Perianes, amb llarga trajectòria concertística i discogràfica. El pianista de Nerva, molt segur, però sobretot molt delicat i reposat, va concentrar la primera meitat en obres de Schubert, que el ratifiquen successor de Mozart i Beethoven, predestinat a ser el compositor més important del segon quart del segle XIX, si no fos per la seva prematura mort el 1828. En canvi, la segona part s’enfilava per territoris de l’exotisme, d’inspiració boleriana i havanera, amb obres d’ Albéniz, Debussy i Falla, destacant d’aquest últim la impreterible suite 'El amor brujo', amb una interpretació sòbria però molt eficaç.

La clàssica continuarà a sonar molt aviat: el divendres 31, amb el 63è Concurs Internacional Maria Canals, a la Casa de Cultura, on podrem sentir promeses mundials del piano, i el diumenge 2 d’abril, amb el retorn del cicle Ibercamera a l’Auditori: novament el 'cello' i el piano seran els herois, amb el diàleg entre el barceloní Pau Codina i la moscovita Varvara, d’entrada, una cita irrenunciable. El piano i el violoncel continuaran, per tant, marcant la nota.