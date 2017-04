Compartir somriures per desfer nusos

La programació d’un espectacle al barri de Sant Joan de Figueres va ser una de les sorpreses del Festival Còmic d’aquest any. “De vegades fas les coses irreflexivament i resulta que has obert una escletxa. Volem ajudar a desfer aquest nus que hi ha entre el barri gitano i la resta de la ciutat”, deia en una entrevista a aquest diari Xavier Valentí, codirector del festival.

Minuts abans de migdia, el pàrquing del carrer Doctor Fleming, on es va fer l’espectacle, feia força goig. Unes dues-centes persones, bàsicament de la comunitat gitana més una trentena de paios, esperaven que comencés. “És el mateix percentatge de veïns de fora que hi ha en els altres barris de la ciutat als espectacles del Festival Còmic”, deia Pep Torner, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Figueres.

“Gaudim més els grans que els petits”

Va començar a sonar música disco i l’Amaia, en Lucas i l’Àngel, de la companyia BotProject, van començar les seves acrobàcies aèries, que de seguida van guanyar-se els aplaudiments i els somriures de la concurrència. Els veïns del barri en general estaven especialment participatius. Es notava que els feia molta il·lusió que per primera vegada algú hagués pensat en ells i hagués portat un espectacle al barri.

“Un 10, això és el màxim! La gent està emocionada! Tant de bo pensin en nosaltres més sovint per fer coses així”, deia Juan Borjas. “Estem gaudint més els grans que els petits”, afegia Fernando Gabarri. “Treballarem perquè el barri canviï i sigui com un altre barri qualsevol”, assegurava Joaquim Pubill. Tots ells formen part del Consell de Savis del barri. “Esclar que estem contents, és el primer cop que porten un espectacle així”, afegia José Castellón, president de la Comunitat de Veïns del Barri de Sant Joan.

Entre els assistents destacaven uns joves vestits com si fossin de la brigada municipal. Són quatre joves que formen part de la comunitat gitana i que des de fa unes setmanes integren la brigada de bones pràctiques, que ajuda a netejar el barri però que sobretot té la funció de promoure el civisme entre la resta de veïns, per conscienciar-los i que corregeixin determinats comportaments.

“Estem fent moltes coses. Treballem per integrar la comunitat gitana a la resta de la ciutat, però volem que sigui en un doble sentit. Està bé que vingui gent de la resta de Figueres al barri, però la del barri també ha d’anar a la ciutat”, deia Francesc Cruanyes, regidor delegat del barri de l’Ajuntament de Figueres. “La setmana passada vam fer que la comunitat gitana portés la seva festivitat a l’Ajuntament. Vam intercanviar banderes, i a la plaça del Teatre El Jardí es va fer una mostra de cuina popular gitana”, va afegir Cruanyes.

“Mai havia vist els budells del barri”

Va anar arribant més gent, principalment moltes parelles, i es van acabar les cadires. Per una vegada, els càlculs de la parella de la Policia Municipal que era a la plaça i dels organitzadors van coincidir: unes tres-centes persones. Una tercera part era de fora de barri i per a molts va ser la primera vegada que el trepitjaven. “Home, la veritat és que quan et planteges anar a fer un volt per la ciutat no penses a venir aquí. Però l’experiència ha estat molt bé i tan bon punt hem arribat hem sentit que se’ns acolliria bé”, deien en Sergi i la Lídia.

També va ser la primera vegada per a en Quim: “Jo soc de Sant Miquel de Fluvià i només hi havia passat alguna vegada per la carretera, però mai havia vist els budells del barri”, va dir. La seva dona, en canvi, sí que hi havia estat: “Soc de Figueres i havia vingut aquí abans a repartir menjar, i la veritat és que havia percebut una certa hostilitat. Una mica allò de «Què hi fas aquí, forastera? Això és nostre»”, va dir la Sílvia. “Avui, però, molt bé. De fet tan bon punt hem entrat ens han preguntat: «Veniu a l’espectacle? És tot recte», ens han dit”, va afegir.

“Ha sigut una experiència molt positiva. Creuar fronteres és un exercici molt sa per a l’ésser humà, perquè desarma la por i enforteix la tolerància”, valorava al final Xavier Valentí. “Que molts figuerencs paios hagin pogut gaudir d’un espectacle a la Figueres gitana ha fet que per uns moments ser paio o gitano no hagi tingut cap importància. I quan l’origen, la raça o la cultura no importen i el riure i el somriure són compartits... d’això se’n diu humanitat: una condició que hem de procurar que ningú no ens arrabassi”, va concloure el codirector del Festival Còmic.