Concerts acústics en format íntim a Peralada

Amb l’actuació del compositor i cantant de Jerez de la Frontera David DeMaría, demà comença una nova edició del cicle de concerts de la sala Cotton Club del Casino de Peralada. Serà el primer dels cinc concerts no només acústics, sinó a més en format íntim, que s’han programat aquesta temporada. DeMaría hi presentarà el seu últim treball, Séptimo cielo, que és el novè de la seva discografia d’estudi

En aquest cicle també és previst que hi actuïn l’argentí Ariel Rot, el 10 de març, en un espectacle en què l’exmembre de Tequila i de Los Rodríguez presentarà el seu nou àlbum, La Manada ; Marlango, el duet format per Leonor Watling i Alejandro Pelayo, que el 7 d’abril portaran a Peralada la seva gira Delicatessen ; la cantant pop Soraya, que presentarà el seu xou Akustika, un repàs dels seus hits, i el cicle el tancarà el basc Mikel Erentxun, exfrontman de Duncan Dhu, que revisarà els grans èxits de la seva carrera en solitari.

Espai d’oci global al territori

A banda, i en la seva aposta per posicionar-se com a espai global d’oci al territori, Casino Peralada també ha programat una nova edició de concerts homenatge a grans estrelles de la música internacional. Així, el 24 de març es podrà veure Forever Jackson, en homenatge a Michael Jackson, en el 30è aniversari del llançament de Bad, un dels àlbums més venuts de la seva carrera. El 21 d’abril, The Bee Gees story, que repassa les diferents èpoques de la popular banda dels germans Gibb. La banda d’homenatge compta amb dos músics del grup original, el bateria Dennis Bryon i el teclista Blue Weaver.

El 12 de maig arribarà Queen. The Bohemian Rhapsody, un espectacle musical que interpreta els temes més clàssics de la banda de Freddie Mercury. El 23 de juny, revetlla de Sant Joan, Abba The Show retrà homenatge a la famosa banda sueca. La formació alemanya que l’interpreta ha fet ja més de mil concerts, amb dos milions d’espectadors.

Tancaran el cicle Sinatra & Friends el 22 de setembre, que reviurà l’època daurada del Rat Pack, amb els covers de Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. Els concerts d’homenatge tenen el format de sopar espectacle.