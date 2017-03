Crear l’hàbit de lectura des del llibre infantil i juvenil

Fomentar l’hàbit lector entre els més joves és l’objectiu que va portar la Fundació Llibreria Les Voltes a impulsar la Fira del Llibre Infantil i Juvenil, que fins dissabte celebra la segona edició a Girona. “La llibreria Les Voltes va néixer el 1963 per ensenyar català a la mainada en uns temps especialment difícils, i segueix sent un dels objectius més importants com a fundació: crear l’hàbit entre els que han de ser els lectors del futur”, diu Joan Matamala, que és director de la Fundació Llibreria Les Voltes.

Promoció de les editorials

Demà i dissabte la plaça de Catalunya serà l’escenari de la fira, amb parades, sobretot d’editorials, que hi presentaran els seus catàlegs i les últimes novetats. “El món editorial no està acostumat a promocionar directament els llibres al client final, solen ser les llibreries les que ho fan -afegeix Matamala-. Però nosaltres volem que hi siguin tant les grans editorials com les petites independents, perquè són les que coneixen millor el seu producte i perquè no volem que sigui un supermercat del llibre”.

Demà més d’un miler d’alumnes d’escoles i instituts gironins visitaran la fira, mentre que dissabte estarà més dirigida a les famílies. Durant la setmana s’ha fet un cicle de conferències sobre el llibre i la lectura a l’Auditori Irla. Avui el tanca el filòleg Daniel Genís, que parlarà de l’experiència com a docent en l’ús de la literatura fantàstica com a estímul lector. Paral·lelament s’han fet altres activitatsper animar els joves a llegir, com el projecte Quin munt de llibres, que, simbòlicament, fa amuntegar llibres de manera que la pila de llibres llegits superi l’alçada d’alguns edificis coneguts de la ciutat, com ara la catedral. Segons Les Voltes ja se n’han llegit uns 5.000.