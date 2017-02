El Crep de Mi Vida recapta fons per a un projecte pioner d'investigació del càncer a Girona

L’autora del blog El Crep De Mi Vida, Vanessa Nueda, i el doctor Jordi Frigola, investigador de l’ Institut d’investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), han presentat avui una campanya de recollida de fons per finançar una part d’un treball de recerca pioner sobre el càncer a Girona. El projecte té per objectiu desenvolupar una nova eina de lluita contra el càncer que permeti millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics.

Frigola lidera un projecte d’investigació de llarg recorregut que podria representar un gran avenç en la lluita contra el càncer. Se centra en la recerca de nous inhibidors específics del creixement cel·lular. Aquests nous inhibidors podrien oferir dos avantatges principals respecte a la majoria de tractaments actuals. Per una banda, la reducció de danys col·laterals i, per l’altra, la reversibilitat en els seus tractaments. Actualment, la falta de recursos econòmics impedeix organitzar l’equip de treball necessari per a afrontar-ho amb garanties. Per això, els diners recollits en aquesta campanya solidària aniran destinats exclusivament al finançament d’un contracte de treball per a un estudiant de doctorat, durant 4 anys.