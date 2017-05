Crida de la Fundació Mona per trobar uns terrenys on traslladar el centre de primats de Riudellots de la Selva

La Fundació Mona –dedicada a la recuperació de primats- treballa des del 2001 des d'uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. Amb un canvi normatiu del 2003, la zona es va declarar inundable i, per tant, n'han de marxar. Han acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que, com a molt tard, la parcel·la estarà totalment buida a finals del 2018.

Per això, ara busquen uns terrenys idonis on traslladar-se i seguir creixent. La directora, Olga Feliu, destaca que es volen quedar a algun municipi del sud de Girona i que els cal un espai d'unes 10 hectàrees. També ha explicat que ja tenen a punt el projecte de com serà la nova seu (tindrà un cost d'uns 900.000 euros) i destaca que un dels objectius és disposar de més espais per acollir més animals i també reforçar la vessant educativa, amb més aules i espais de formació. Feliu ha fet una crida a ajuntaments i privats i avança que també estan disposats a comprar si els terrenys tenen un cost "raonable". "Per al municipi també és una oportunitat de situar-se turísticament: només l'any passat vam rebre més de 12.000 visites", apunta Feliu, que reconeix que estan tenint dificultats per trobar els terrenys idonis.